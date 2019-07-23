Seks robotları- insan aşkı meyve verdi: Erobotik

İnsan-makine etkileşimi üzerine araştırmalar, özellikle yakınlaşma ve cinsellik alanlarında hala erken aşamalarda olsa da erobotik adı verilen araştırma alanının doğmasını sağladı. Kanada’da düzenlenen seminerde bir araya gelen bilim insanları, seks teknolojilerinin medya ve toplumsal temsiliyetlerinden iyileştirici etkisine kadar geniş bir yelpazede konuyu ele aldılar.
Erobot terimi, sanal ya da somutlaştırılmış erotik ajanları ve bunları üretmekte kullanılan teknolojileri ifade ediyor. Seks robotlarının prototipleri, sanal veya artırılmış gerçeklik karakterleri, yapay partner uygulamaları ve erotik sohbetler bu kapsamda sayılıyor.
‘EROBOT’ ÜÇ FARKLI KELİMEDEN TÜRETİLDİ
Erobot kelimesi tarihsel olarak zengin bir filozofik kavram olan ve aşkı, duygusallığı, arzuyu, cinselliği ifade eden “eros”; bir yazılım ajanı olan “bot” ve “robot” kelimelerinden türetildi.
İnsan benzeri seks robotları, erobotların en iyi bilinen türleri arasında.
ROBOTLAR SEKSİ YENİDEN TANIMLATACAK
Robotların insanlardan farklı şekillerde ‘düşünme’ ve ‘öğrenme’ kabiliyetine sahip olmasının, yapay varlıklara aşık olmanın ve onlarla seks yapmanın ne demek olduğunu yeniden tanımlayacağını ifade eden araştırmacılar, bu durumun geniş yelpazede yakın insan-robot ilişkilerini beraberinde getireceğini belirtiyor.
Bilim insanlarının aktardığına göre alan şu gibi sorularla ilgileniyor: Yapay ajanlarla ne tür ilişkiler geliştireceğiz? Erobotlar erotik zihinlerimizi ve davranışlarımızı nasıl değiştirecek, ilişkilerimizi nasıl etkileyecek? Erobotlarla ilgili hangi düzenlemeler hazırlanmalı?
Araştırmacılara göre disiplinler arası işbirliğinin sağlanması, insanların bireysel ve kolektif refahına katkıda bulunan erobotların geliştirilmesinin de anahtarı.
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