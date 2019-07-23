Avrupa Uzay Ajansı, ABD'ye ait gizli uyduların konum bilgilerini yayınladı

Sputnik'in ulaştığı ESA belgesine göre ajans, jeostatik yörüngede bulunan yapay nesnelerin konum bilgileri, özellikle de yörüngenin ekvator düzlemine ve durma noktasına eğimiyle ilgili verileri yayınladı.

Belgede 1638 nesneye yer verilirken bunların 529'unun kontrol altında bulunan uydulardan, geri kalanının ise yörünge dışına çıkmış uzay araçları ile roket taşıyıcıların kullanılmış fırlatma parçalarından oluştuğu ifade edildi.

ESA'nın yayınında GSSAP, Orion, Mercury ve CLIO gibi gizli ABD uydularının konum bilgileri paylaşıldı.

Belgeye göre ESA, özellikle Rus 'Vımpel' Uluslararası Kuruluşu, Rusya Bilimler Akademisi Keldış Uygulamalı Matematik Enstitüsü ve Astronomi Bilimi Merkezi tarafından sunulan teleskop verilerini kullandı.