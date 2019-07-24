NASA eski Saturn roketi parçasını satıyor

Alabama'daki tarihi Marshall Uzay Uçuşu Merkezi (MSFC) Apollo roket programını güçlendiren Saturn roketlerini geliştirmede büyük bir rol oynuyordu. İlk modellerden biri ise yıllardır kenarda bekletiliyordu.

Cnet tarafından bulunan e-posta ve belgelere göre MSFC, Saturn roket dizisinin, bir Saturn 1 Block 1 Booster parçasına erişim sağladı.

Chip.com.tr'nin aktardığına göre ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu parçayı satmaya hazırlanıyor.

İtici (booster) Saturn 1'in en alt veya ilk aşaması ve 1960'larda geliştirilen ABD'nin ilk ağır yük roketiydi. Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i 1969 yılında Ay'a gönderen ise daha devasa olan beşinci sürüm veya Saturn V'di.