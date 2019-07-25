Samsung, Galaxy Fold'un yeniden satışa çıkacağı tarihi açıkladı

Katlanabilir ekranla ilgili sorunları çözen Samsung, 22 Nisan'dan sonra ilk kez Galaxy Fold ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un, 26 Nisan Cuma günü ABD'de piyasaya çıkması bekleniyordu. Ancak Samsung'un tanıttığı dünyanın ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un ekranının kırıldığı iddiaları, piyasaya çıkış tarihinin ertelenmesine neden olmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada "Geri bildirimleri tam değerlendirmek ve daha fazla deneme yapmak üzere Galaxy Fold'un piyasaya sürümünü ertelemeye karar verdik. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkış tarihini duyurmayı planlıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Samsung, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Galaxy Fold'un 2019 Eylül'ünde daha önce planlandığı gibi belirli ülkelerde satışa çıkarılacağını duyurdu.

Açıklamada, telefonda yapılan iyileştirmelere de değinildi: