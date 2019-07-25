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12:28 25 Temmuz 2019
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    yapay zeka

    Yapay zeka çalışanları daha karmaşık işler yapmaya zorlayacak

    CC0
    Bilim
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    Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin çalışanları nasıl etkileyeceğini açıklayan uzmanlara göre bazı işler ortadan kalkacak, yeni iş alanları türeyecek.

    Bir zamanlar insanlar tarafından yapılan işlerin otomasyonu, Sanayi Devrimi’nden bu yana çalışanların işten atılması ve kitlesel yoksullukla sonuçlanacağı iddialarıyla makineler hakkında korku yarattı. Ancak tarih aksini gösteriyor.

    © AP Photo / Martin Meissner
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    Kanada’da bulunan Fraser Enstitüsü’nün kıdemli araştırmacılarından Steven Globerman, yapay zekanın insanları işlerinden edeceği endişelerini değerlendirdi.

    Buna göre yapay zeka teknolojisinde yaşanan olağanüstü gelişmeler, bazı işlerin yok olmasına neden olacak ancak yeni iş kolları yaratacak. Ortadan kaybolan iş kollarında çalışanlar daha fazla yetenek gerektiren işlerde çalışmaya başlayacaklar. Yani yapay zeka, çalışanları aslında ileriye taşıyacak.

    Yapay zekanın yaratacağı öngörülen diğer bir değişiklik ise işgücü verimliliğinde artış. Bu artışın, teoride maaşları da yükselteceği ve her türlü servis ve ürüne talebi de beraberinde getireceği belirtiliyor. İşyerlerinin artan talebi karşılamak için daha fazla insan çalıştırmak isteyeceği düşünülüyor. Ancak ekonomistlere göre bu türden bir ilerleme üretim sistemiyle doğrudan bağlantılı.

    TAMAMLAYICI İŞGÜCÜ BECERİLERİNE TALEP ARTACAK

    yapay zekâlı robot, iş görüşmelerinde adaylarla mülakat yapmaya başladı.
    © DHA /
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    Yapay zeka sayesinde, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve verimli kullanılması için tamamlayıcı olan işgücü becerilerine talebin de artacağı öngörülüyor.

    Örneğin, emek yoğun muhasebecilik mesleği gelişen teknolojiler sayesinde daha verimli hale gelirken, ilgili bilgisayar programlarını geliştirebilen, kullanabilen kişilere talebin artmasını sağladı.

    Tarihsel deneyime rağmen, yapay zekayla gelen yeni otomasyon biçimi insanların işsiz kalacağı düşüncesiyle endişeleri artırdı. Buna ek olarak, Tesla’nın tartışmalı CEO’su Elon Musk, robotların işleri insanlardan daha iyi yapabileceği iddiasını ortaya attı. Ancak medyanın ilgisini çekmekten veya işgücü üzerindeki düşük ücret baskı araçlarını canlı tutmaktan daha farklı motivasyonları bulunan bilim insanları, bu tezin doğru olmadığının ısrarla altını çiziyor.

    ‘YAPAY ZEKANIN İNSAN ZEKASINA YAKLAŞMASI ZOR’

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    Yapay zeka uzmanlarından Yann LeCun ve birçok bilgisayar bilimcisine göre, yapay zekanın insani zekaya sahip olması yakın gelecekte mümkün görünmüyor. Bu tür bir zeka ve düşünme biçimine sadece yaklaşılması için bile oldukça uzun yıllara ihtiyaç var.

    Bilim insanlarına göre yapay zeka teknolojisi giderek daha karmaşık kararlar verebilir hale gelse bile, insanlar için yeni iş alanları ve otomasyonun daha etkin kullanıldığı bir üretim biçimi yaratacak.

     

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    Etiketler:
    Yann LeCun, robot, Elon Musk, Tesla, Bilgisayar, Fraser Enstitüsü, Kanada, Steven Globerman, sanayi devrimi, yapay zeka
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