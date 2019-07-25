Devasa asteroid bu sabah Dünya'yı teğet geçti

Mısır'daki Keops Piramidi, diğer adıyla Büyük Giza Piramidi boyutunda bir asteroid, bugün Dünya'ya çok yakın bir mesafeden geçti.

Teleskoplarından tehlikeyi gören uzay bilimciler birkaç gündür uyarı üzerine uyarı yaparken, 2019 OK olarak adlandırılan asteroid, gezegenimiz Dünya'yı bu sabah 11.00 sularında teğet geçti.

Asteroidin saniyede 24 kilometre hızla geçtiği ve Dünya ile arasında sadece 70 bin kilometre olduğu belirtildi.

NASA yetkilileri, asteroidin Büyük Giza Piramidi'nden iki kat, New York'taki Özgürlük Heykeli'nden ise 2.7 kat ve Londra'daki Big Ben saat kulesinden ise 2.5 kat daha uzun olduğunu açıkladı.

This is the video of the close encounter of Asteroid 2019 OK we have been Twitting all day with the Earth: https://t.co/bjT7uhQJuO pic.twitter.com/3e4UyPcdPl — ASAS-SN (@SuperASASSN) July 25, 2019

​2019 OK'nin bu yıl Dünya'ya bu kadar yakın geçen en büyük astreoid olduğu, gelecek birkaç yıl içerisinde de bu büyüklükte bir astreoid geçmesinin beklenmediği belirtiliyor.

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Dünya'nın asteroid ve göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek. Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.