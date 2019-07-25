Kayıt
22:35 25 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Svetlana Savitskaya, 35 sene önce bugün uzayda yürüyen ilk kadın oldu

    © Sputnik / Александр Моклецов
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Uzay yolculuğu yapan ikinci kadın olan Svetlana Savitskaya, 25 Temmuz 1984 tarihinde katıldığı Salyut-7 uçuşu esnasında uzayda 3 saat 35 dakika yürüyerek, uzayda yürüyüşü yapan ilk kadın kozmonot oldu.

    Svetlana Savitskaya, 8 Ağustos 1948 tarihinde dünyaya geldi. Havacılık Enstitüsü’nden mezun olmasının ardından uçuş eğitmeni olarak çalışan Savitskaya, 1970 yılında uçuş sporları alanında 18 dünya rekoru kırdı. Bu süreçte 20 farklı uçakla çalışan pilot, gökyüzünde 1500 saatten fazla vakit geçirdi.

    19 Ağustos 1982 tarihinde Aleksandır Serebrov ve Leonid Popov ile birlikte Soyuz T-7 uzay aracıyla Salyut 7 uzay istasyonuna uçan Savitskaya, Valentina Tereşkova’dan sonra uzay yolculuğu yapan ikinci kadın oldu.

    Rus kozmonotun uzay yürüyüşünün 54. yıldönümü kutlanıyor
    © Sputnik .
    Uzayda yürüyen ilk insan: Rus kozmonot Leonov
    Savitskaya o günleri “Her daim uzay yolculuğu yapmayı hayal etmiştim. Evet, aslında ben de uçuş sporlarıyla ilgileniyordum. Ancak yine de bu hayalimi kimseyle paylaşmadım. Kozmonot olmanın kadınların işi olmadığı düşünülen zamanlardı. Uzay yolculuğu yapan ilk kadın bizim vatandaşımızdı. Belli ki bu herkes için yeterliydi, daha fazlasına gerek yoktu” sözleriyle hatırlıyor.

    İkinci uzay uçuşuna ise bundan 2 yıl sonra Soyuz T-12 uzay aracıyla katılan Savitskaya, uzay aracından çıktı ve Vladimir Janibekov ile birlikte açık uzayda metalleri kesmeye ve kaynak yapmaya yarayan bir aleti denedi. Böylece uzay aracı dışında 3 saat 35 dakika kalan Savitskaya, uzay yürüyüşü yapan ilk kadın oldu. Bu başarısının üzerine Sovyetler Birliği Kahramanı unvanını alan ilk kozmonot olarak, Lenin Nişanı’yla da ödüllendirildi. Aynı zamanda kendisinin adını taşıyan ‘4118 Sveta’ isimli bir asteroid de bulunmaktadır.

    Uzayda yürümesi ile ilgili konuşan Savitskaya, “İkinci uçuşumun en kilit noktası buydu. Nitekim uzay alanında ülkemizin önde bir konumda olmasını sağlanması, açık uzayda bulunan ilk kadının Sovyet bir kadın olması söz konusuydu. Bu daha gergin bir işti ve daha tehlikeliydi. Çok daha eğitimli, çok daha tedbirli, çok daha dakik ve çok daha dikkatli olmam, kendimi çok iyi kontrol etmem gerekiyordu. Ancak korku ve kaygıya yer yoktu.”

    Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)
    © Sputnik / RIA Novosti
    Kainat Savaşı: Sovyetler ABD’ye karşı uzay savaşını nasıl kazandı?
    Savitskaya’nın uzaydaki kendinden emin başarısı, uzay bilimleri ve kozmonotluğun erkek işi olmadığını da tüm dünyaya göstermiş oldu. Savitskaya’nın ardından pek çok kadın kozmonot daha uzay yolculuğu yaptı.

    Savitskaya’nın ilk uçuşundan sonra Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sadece kadın kozmonotlardan oluşan bir Soyuz ekibin Salyut-7 istasyonuna gitmesi planlanmıştı. Ancak Savitskaya’nın komuta etmesi planlanan uçuş, bazı sorunlardan dolayı 1985 yılında iptal edilmişti.

    Ünlü kozmonot bugün, Rusya parlamentosunun alt kanadına bağlı Savunma Komitesi'nin üyesi ve Sovyetler Birliği Kahramanları Derneği Başkan Yardımcısı olarak aktif olarak siyasetle uğraşıyor.

    Etiketler:
    kozmonot, Kadın, Uzay, Svetlana Savitskaya, Sovyetler Birliği
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Miss MAXIM 2019 yarışmasına katılan kızlar sahnede.
    MAXIM dergisi Rusya’nın en güzel kızını seçti
    Karikatür
    Ruhani: Hürmüz Boğazı, oyun yeri değil
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet