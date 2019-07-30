'Samanyolu, geçmişte bir başka galaksiyi 'yiyerek' absorbe etmiş olabilir'

İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin her zaman bu kadar büyük ve güçlü olmadığı ortaya çıktı. Yapılan son araştırmalar, Samanyolu'nun geçmişte komşusunu absorbe etmiş olabileceğini doğruladı.

Bilim insanları Samanyolu galaksisinin oluştuğu kozmik olay mahallinin parçalarını birleştirmeye devam ediyor.

Bu süreçte 1 milyardan fazla yıldızın yerini belirlemeye çalışan Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Gaia uzay teleskobu birçok bilgi topladı.

Webtekno'nun aktardığına göre geçen hafta yayımlanan bir makale, Gaia'nın topladığı bilgilerin astronomların evrenin ilk günlerinde Samanyolu'nun nasıl ikinci bir galaksiyi absorbe ettiğini anlamalarına olanak verdiğini ortaya koydu.

Makalenin içeriğinde, "Bugüne kadar Samanyolu'na benzeyen uzak sarmal gök adaların tüm kozmolojik tahminleri ve gözlemleri, daha küçük yapılar arasındaki bu şiddetli birleşme aşamasının çok sık olduğunu göstermektedir" ifadeleri yer aldı.

Teleskobun konum gözlemleri, bu devasa yıldızların geldikleri yerleri görmeye izin verdi. Gaia'nın topladığı veriler, yeni bir araştırmayı mümkün kıldı. Bir astronom ekibi aynı yaşlarda iki yıldız belirledi. Gözlemlenen tüm bu yıldızların Samanyolu galaksisinde bulunan tüm yıldızlardan daha yaşlı olduğu anlaşıldı.

Ayrıca yeni araştırmalar, eski yıldızlardan oluşan bir grubun ağırlıklı olarak hidrojen ve helyum olmasına karşın, diğer grubun daha büyük miktarlarda daha ağır elementler içerdiğini öne sürdü.

Bu, 13 milyar yıl önce Gaia-Enceladus adında küçük bir galaksi ve Samanyolu'nun atası olan, diğer bu minik galaksiden dört kat daha ağır ve barındırdığı madenlerle çok daha zengin galaksinin daha var olduğu iddiasını doğurdu.