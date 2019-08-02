Kayıt
23:57 02 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Uzaylı

    Uzaylılarla iletişime geçmek için etkili bir yöntem keşfedildi

    © AFP 2019 / FREDERIC J. BROWN
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Yeni bir araştırmanın sonucunda bilim insanları, lazer ışınlarını kullanarak uzaylılara ulaşmanın daha etkili olabileceğini açıkladı.

    Bira
    © AFP 2019 / FRED TANNEAU
    51. Bölge'yi basmayı planlayan vatandaşlara destek büyüyor: Dışarı çıkan uzaylılara bedava bira
    Dünya dışı zeki yaşam formlarını araştıran SETI, radyo sinyallerini tespit etmek üzerine çalışıyor ancak SETI'nin yeni projesi sayesinde devasa gama ışını gözlemevi VERITAS ile lazer benzeri ışıklar da tespit edilebilecek.

    İnsanlar, uzayda 100 yıl kadar bir süredir radyo dalgalarını yayıyor. SETI'nin radyo temelli yaklaşımının arkasındaki mantık ise diğer uzaylı toplulukların da radyo dalgalarını kullanabileceği fikri altında yatıyor. Yeni bir araştırma türü, bu fikirden çok daha ciddi bir şekilde değerlendiriliyor.

    Webtekno'nun aktardığına göre SETI'den Dr. Seth Shostak, "Işıkla birlikte radyo dalgalarından daha fazla bilgiyi taşıyabilirsiniz. Bunun sebebiyse frekansının daha yüksek olmasıdır. Aslına bakıldığı zaman basit bir fizik kuralı ancak bence geçmişte kolayca fark edilebilecek bir ışık ışını göndermek zor olduğu için bu yöntem denenmedi" ifadelerini kullandı.

    VERITAS ile ortak çalışan SETI, 4 adet 12 metrelik teleskopuyla birlikte işaret ışıklarını arayacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Shostak, "Uzaylılar bizim hakkımızda neler biliyor? Bizden 70 ışık yılı mesafeden daha uzak mesafedeyseler bizim varlığımızdan haberdar bile değiller çünkü bizim izlerimiz onlara ulaşmadı" dedi.

    UFO- Uzaylı
    © AP Photo / Natacha Pisarenko
    Avustralya polisinden halka uyarı: Uzaylılara dikkat edin
    Shostak, şöyle devam etti:

    "Ancak Dünya üzerinde yaşam olduğunu biliyorlardır. Çünkü gezegenimizde oksijen var. Buraya baktıklarında 'Şuraya bak, atmosferde oksijen var. Bu da fotosentez sonucunda olur' diyecekler."

    Şu an için Dünya'nın iletebildiği en güçlü lazerler, birkaç nanosaniye süren 500 terawatt'lık ışık titreşimi üretebiliyor. Bu da bu lazerlerden birinin 1.470 ışık yılı öteye konması durumunda VERITAS'ın bu ışığı tespit edebileceği anlamına geliyor.

    Şu an için VERITAS'ın inceleyeceği yıldızlar bu uzaklıktan yaklaşık 10 kat daha yakın. VERITAS, 150 ışık yılına kadar alanı inceleyecek ve bu aralıkta 5 bin 900 ila 8 bin 500 yıldız olduğu düşünülüyor.

    Etiketler:
    yöntem, Dünya, Uzaylı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    25 yaşındaki grafik tasarımcısı Fung Cheng, erkek kardeşiyle paylaştığı 5 metrekarelik odasında.
    200 binden fazla Hong Konglu 'tabut evlerde' yaşıyor
    Karikatür
    Rusya Dışişleri: ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı olan’ INF anlaşması resmen sona ermiştir
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet