Uzaylılarla iletişime geçmek için etkili bir yöntem keşfedildi

Dünya dışı zeki yaşam formlarını araştıran SETI, radyo sinyallerini tespit etmek üzerine çalışıyor ancak SETI'nin yeni projesi sayesinde devasa gama ışını gözlemevi VERITAS ile lazer benzeri ışıklar da tespit edilebilecek.

İnsanlar, uzayda 100 yıl kadar bir süredir radyo dalgalarını yayıyor. SETI'nin radyo temelli yaklaşımının arkasındaki mantık ise diğer uzaylı toplulukların da radyo dalgalarını kullanabileceği fikri altında yatıyor. Yeni bir araştırma türü, bu fikirden çok daha ciddi bir şekilde değerlendiriliyor.

Webtekno'nun aktardığına göre SETI'den Dr. Seth Shostak, "Işıkla birlikte radyo dalgalarından daha fazla bilgiyi taşıyabilirsiniz. Bunun sebebiyse frekansının daha yüksek olmasıdır. Aslına bakıldığı zaman basit bir fizik kuralı ancak bence geçmişte kolayca fark edilebilecek bir ışık ışını göndermek zor olduğu için bu yöntem denenmedi" ifadelerini kullandı.

VERITAS ile ortak çalışan SETI, 4 adet 12 metrelik teleskopuyla birlikte işaret ışıklarını arayacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Shostak, "Uzaylılar bizim hakkımızda neler biliyor? Bizden 70 ışık yılı mesafeden daha uzak mesafedeyseler bizim varlığımızdan haberdar bile değiller çünkü bizim izlerimiz onlara ulaşmadı" dedi.

Shostak, şöyle devam etti:

"Ancak Dünya üzerinde yaşam olduğunu biliyorlardır. Çünkü gezegenimizde oksijen var. Buraya baktıklarında 'Şuraya bak, atmosferde oksijen var. Bu da fotosentez sonucunda olur' diyecekler."

Şu an için Dünya'nın iletebildiği en güçlü lazerler, birkaç nanosaniye süren 500 terawatt'lık ışık titreşimi üretebiliyor. Bu da bu lazerlerden birinin 1.470 ışık yılı öteye konması durumunda VERITAS'ın bu ışığı tespit edebileceği anlamına geliyor.

Şu an için VERITAS'ın inceleyeceği yıldızlar bu uzaklıktan yaklaşık 10 kat daha yakın. VERITAS, 150 ışık yılına kadar alanı inceleyecek ve bu aralıkta 5 bin 900 ila 8 bin 500 yıldız olduğu düşünülüyor.