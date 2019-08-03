Varank: Uzay Ajansı'nın kadrosunda akademisyen de var, bürokratlar da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Uzay Ajansı'nın kadrosunda akademiden, bürokrasiden ve girişimcilerimizden isimler var. Hepsi uzay alanında görevlerde bulunmuş, uzman kişiler. Yurt dışında çok önemli başarılar kazanmış bilim insanlarımız da kadroda" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 22. TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği kapsamında ziyaret ettiği Antalya’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
"Dolayısıyla insanların bunu anlamamasını tabi ki hoş karşılayabiliriz, ama böyle aklı evvel bir şekilde güya istihzayla karşılamalarına ancak basit, ucuz muhaliflik diyebilirim. Biz Uzay Ajansını Türkiye’de zaten gelişmiş kabiliyetlerimizi bir araya getirip orada bir sinerji yakalayıp Türkiye’yi uzay ligine çıkaracak bir kurum olarak görüyoruz. Bunlar tabi ki uzun yıllardır yapılan faaliyetler, uzun yıllar bu alanda emek harcamak lazım. Ama sonuçta ülkelerin başarılı olabildiği sektörler. Biz uzay ajansı dediğimizde, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız dediğimizde tabi ki Star Wars’dan yıldız savaşlarından falan bahsetmiyoruz. Uydu işletmecisi bir ülkeyiz, hali hazırda ülkelerin yörünge hakları frekans hakları var bunların doğru bir şekilde tam bir koordinasyonla takip edilmesi lazım. Hem bilimsel manada, hem ekonomik manada uzayın ülkelere kazandırdığı farklılıkları biz de yakalamalıyız, oradaki katma değerden bizim de faydalanmamız lazım, biz uzay ajansına böyle bakıyoruz."
'KADRO AKADEMİSYEN, BÜROKRAT VE GİRİŞİMCİLERDEN OLUŞACAK'
Yakın zamanda açıklanması beklenen Uzay Ajansı kadrosunun akademiden mi, bürokrasiden mi olacağı konusundaki soruları yanıtlayan Varank, "Akademiden de var, bürokrasi tecrübesi olan insanlarımız da var, girişimcilerimiz de var. Ama hepsi uzay alanında bir şekilde çalışmış, yurt dışında çok önemli başarılar kazanmış bilim insanlarımız da var. Yönetim Kurulunu Cumhurbaşkanımız atıyor, o atayana kadar bizim bir isim ya da detay vermemiz doğru olmaz. O imzaladığında zaten kamuoyuyla arkadaşlarımızın öz geçmişlerini, çalışmalarını da ortaya koyacak şekilde isimlerini paylaşacağız" bilgisini verdi.
Doğru isimleri yakalamanın önemine değinen Varank, "Öncelikle bir yönetim kadrosu oluşturmamız lazım, mevzuat çalışmalarımızı da yapıyoruz. Kararnamenin çıkması kuruluş anlamına geliyor, ama bu kurumun faaliyetlerini yürütmesi için ikincil mevzuatların düzenlenmesi lazım. Hatta bazı noktalarda kanun gereksinimini olursa bununla ilgili de yüce Meclisimize başvuracağız. Yönetim Kurulu atanıncaya kadar biz zaten çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. O arkadaşlarımız vazifeyi aldıklarında onlar bu işe liderlik ederek çalışmaları hızlı bir biçimde tamamlayacaklar ve faaliyete geçmiş olacak" dedi.
Uyduyla ilgili Türkiye’de çalışan çeşitli kurum ve kuruluşların, Uzay Ajansıyla beraber tek elden yürütülüp yürütülmeyeceği konusuna açıklık getiren Varank, çalışmaların tek elden, tek bir kurumun koordinasyonunda yürütüleceğini aktardı. Varank, "Türkiye’de çok önemli kurumlarımız var. Mesela TAİ’nin, bugüne kadar elde ettiği yetkinlikleri, kabiliyetleri, Uzay Ajansıyla o işleri biz yerine getirmeyeceğiz. Ama bu kabiliyetler özellikle ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde Uzay Ajansının koordinasyonunda yürütülecek. Yine TAİ yaptığı işe devam edecek, belki TAİ’nin çıkması gereken alanlar varsa, onları Uzay Ajansı sahiplenip yapacak. Bu özellikle politika anlamında olabilir, sadece TAİ’den de bahsetmiyoruz, Uzay Enstitüsünün yaptığı faaliyetler var, Savunma Sanayi Başkanlığının yaptığı işler var, Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı birtakım faaliyetler var, uydu işletmecimiz TÜRKSAT’ın yaptığı işleri de, bunların hepsinin koordinasyonunu Uzay Ajansı yapmış olacak" diye konuştu.
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