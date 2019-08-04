Columbia Üniversitesi'nden astronom Kipping: Dünya, büyük bir teleskop merceği olarak kullanılabilir

Columbia Üniversitesi'nden astronom David Kipping, Dünya'nın, içinden geçen yıldız ışıklarını Ay'ın yörüngesinin yakınında bulunan bir noktaya odaklamak için büyük bir teleskop merceği olarak kullanılabileceğini belirtti.

Yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren ABD'li ünlü astronom Kipping, tüm insanlığı heyecanlandıracak yeni bir sav ortaya attı.

Kipping, "Evrenimizin ötesini incelememize imkan sunacak Dünya büyüklüğünde bir teleskop üretme şansımız şu anda yok. Ancak Dünya atmosferini bir fizik numarasıyla gezegen büyüklüğünde bir teleskopa dönüştürebiliriz" dedi.

'Terrascope' adını verdiği teleskop hakkındaki çalışmasını yayınlayan Kipping, "Terrascope'un ardındaki temel fikir, Dünya atmosferinin, tıpkı bir teleskopun merceği gibi, gelen yıldız ışığını doğal olarak kırmasına dayanıyor. Biraz çaba göstererek, bu kırılmadan istifade edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kipping, Terrascope'un umulduğu gibi çalışmasını önleyebilecek birçok engel bulunduğunu kaydederek, buna rağmen bunun üzerinde çalışma yapmaktan vazgeçmediğini, diğer bilim insanlarının da buna ilgi göstermesini umduğunu belirtti.