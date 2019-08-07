‘Dünyanın en büyük papağanının’ kalıntıları bulundu

Efsanevi boyut ve gücünü yansıtmak için ‘Herkül’ ismi verilen dev papağanın yaklaşık bir metre boyunda ve 7 kilo ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.
Herkül'ün belirlenen ölçüleri, Yeni Zelanda'da yaşayan ‘en ağır ve en büyük papağan’ olmasının yanı sıra uçamamasıyla bilinen dünyanın en büyük papağanı Kakapo'dan iki kat daha büyük olduğunu gösteriyor.
World’s largest parrot was a metre tall and lived 19 million years ago https://t.co/wHEwuHPRkA pic.twitter.com/3ESgLnHwlN— New Scientist (@newscientist) August 7, 2019
‘HERKÜL, BULDUĞUMUZ EN MUHTEŞEM KUŞLARDAN BİRİ’
Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan St. Bathans platosundaki yaptıkları kazılarda, yaklaşık 7 bin kuş kemiği bulduklarını belirten Worthy, dev papağan Herkül'e ait 2 bacak kemiğinin şu ana kadar elde ettiklerinin en ilginci olduğunu kaydetti.
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