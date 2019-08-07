İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracında binlerce su ayısı varmış: Uyduda yaşam bulma ihtimali arttı

İsrail’in nisan ayında başarısız iniş denemesinin ardından Ay’a çakılan uzay aracı Beresheet’te bulunan binlerce su ayısının hayatta kalabileceği belirtildi.

İngiliz The Guardian gazetesinin bilim editörü Ian Sample, "Ay'da yaşam bulma ihtimali arttı. Fakat bu canlılar uzaylı değil, uzay aracı Aya'a çarptığında ortaya saçılan canlılar" sözleriyle gelişmeyi aktardı.

'O GÖREVDEN SAĞ ÇIKAN TEK ŞEY KARGO OLABİLİR'

BBC Türkçe’nin aktardığına göre ABD merkezli Arch Mission Vakfı, dünyanın gelecekte yaşanamaz hale gelmesi durumunda yaşanabilecek bir başka gezegen yaratmak amacıyla su ayılarını uzay aracına yükledi.

Vakfın kurucularından Nova Spivack "Bizim kargomuz o görevden sağ çıkan tek şey olabilir" dedi.

Guardian'a konuşan Edinburgh Üniversitesi'nden astrobiyolojist doktora öğrencisi Philippe Reekie, su ayılarının Ay'da hayatta kalmaması için hiçbir neden olmadığını belirtti.

Reekie, "Ay'da yaşamın önündeki ana engeller atmosfersizlik ve yüksek radyasyon ama su ayıları bu iki koşulda da hayatta kalabiliyor" dedi.

'HAYATTA KALSALAR BİLE YAYILAMAYABİLİRLER'

Ancak Poznan Üniversitesi'nden astrobiyolojist ve su ayısı uzmanı Lukasz Kaczmarek’e göre su ayıları hayatta kalsa bile üremeleri mümkün olmayabilir.

Kaczmarek, su ayılarının hayatta kalmayı zorlaştırıcı bu tür koşullarda vücutlarını koruma altına almak için hareketsizleştiğini, tekrardan hareket edebilmeleri için suya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Tardigrad ya da daha yaygın olan ismiyle su ayıları, mikroskopik boyutlarda. Dünyanın en dayanıklı canlısı olarak görülen su ayıları, dünyaya göktaşı çarptığında hatta uzay koşullarında bile hayatta kalabiliyor.

Su ayılarının yaklaşık 520 milyon ila 100 milyon yıldır yaşadığı düşünülüyor. 150 derece sıcaklığa ve -272 derece soğuğa dayanabilen su ayıları dinazorların ortaya çıktığı ve yok olduğu dönemlerde de yeryüzündeydi.