4500 yıllık mayadan ekmek pişirdi

Antik Mısır'dan kalma bir çanaktaki mayayı kullanarak ekmek pişiren bilim insanı Seamus Blackley, “Kullandığım ve topladığım diğer hamurlardan daha zengin ve tatlıydı” dedi.

Fizikçi ve video oyunu tasarımcısı Seamus Blackley, Antik Mısır üzerine çalışmalar yürüten Serena Love ve mikrobiyolog Richard Bowman’la ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir araştırmada çalıştığı sırada, Antik Mısır’dan kalma bir çanaktan maya kalıntılarını çıkarıp topladığını söyledi.

Numunelerin kapların gözeneklerinden toplandığını, ancak organizmaları uyandırmadan önce bir sterilizasyon tekniği kullandığını anlatan Blackley, mayaya daha sonra yağ ve su eklediğini, pişirildiğinde 'harika bir aromayla güzelce kabardığını' söyledi.

Two weeks ago, with the help of Egyptologist @drserenalove and Microbiologist @rbowman1234, I went to Boston’s MFA and @Harvard’s @peabodymuseum to attempt collecting 4,500 year old yeast from Ancient Egyptian pottery. Today, I baked with some of it... pic.twitter.com/143aKe6M3b — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) August 5, 2019

​Deneyiminin sonuçlarını sosyal medyadan paylaşan Blackley, pişirdiği ekmeğin normal ekmeklerden daha ‘zengin ve tatlı’ olduğunu söyleyip ekledi: "Ancak yenmesinin uygun olup olmadığını onaylamak için örnekler daha çok araştırılmalı."

Blackley, "Bu proje Mısır bilimi ve ekmek pişirme sevgimden doğdu. Mısırlıların çok sevdiği ekmeği tekrar yaratabileceğimi fark ettim” dedi.

“Eğlence ve deneme için bu ekmek normal mayalı ekmeğin pişirildiği fırında pişirildi. Ancak Mısırlılar gibi pişirmek için önümüzdeki birkaç ay için gerekli aletleri geliştiriyoruz” diyen Blackley, “İşlem çok karmaşık çünkü bu değerli örnekleri kirletmeden toplamamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

And here is the result. The scoring is the Hieroglyph representing the “T” sound (Gardiner X1) which is a loaf of bread. The aroma is AMAZING and NEW. It’s much sweeter and more rich than the sourdough we are used to. It’s a big difference. After this cools we will taste! pic.twitter.com/sYCJ8uP1oj — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) August 5, 2019

Blackley, “Bunun sadece deneme için olduğunu unutmayın. Numune saf değildi ve iyi analiz edilmedi. Bu yüzden önümüzde daha çok iş var” şeklinde konuştu.

Blackley, Love ve Bowman’ın örnekleri gelecek sene analiz edeceklerini de söyledi.

Using a nondestructive process and careful sterile technique, we believe we can actually capture dormant yeasts and bacteria from inside the ceramic pores of ancient pots. We sampled beer- and bread-making objects which had actually been in regular use in the Old Kingdom. pic.twitter.com/9FahMRjJBU — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) August 5, 2019

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