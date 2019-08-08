On bir milyar yaşındaki galaksiler görüntülendi

Çalışmada yer alan araştırmacı Tao Wang, elde edilen bulguların evrenin oluşum aşamasının yeniden yazımına ve uzaya bakışın değişimine yol açabileceğini savundu.
Görüntülerin daha büyük ve parlak başka yıldızların da mevcut olabileceği ihtimalini arttırdığını belirten Wang, buna karşılık uzaydaki geniş toz kütlelerinin uzaklardaki yıldızların görünürlüğünü azaltabileceğine dikkati çekti.
Dans le désert chilien d’Atacama, le télescope Alma a permis de détecter 39 galaxies très éloignées https://t.co/iIP5IgFkc2 cachées derrière un écran de poussière interstellaire beaucoup plus abondant que prévu par les modèles actuel@CNRS @CEA_Officiel @INSU_CNRS @ParisDiderot pic.twitter.com/0z1nmkX9Eu— Alain Schuhl (@AlainSchuhl) August 8, 2019
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