Jüpiter’de gözlemlenen meteor patlaması, şans eseri kayıt altına alındı

ScienceAlert dergisine yaptığı açıklamada Chappel, “Kaydettiğim videoyu izlerken, aniden bir ışık yansımasının belirdiğini gördüm. Öyle heyecanlandım ki, derhal bu görüntüleri, faydalı bulacak birileriyle paylaşmam gerektiğini düşündüm” dedi.
Astronom Jonti Horner, bugüne dek böyle bir şeyle hiç karşılaşmadığını ve görüntülerin nefes kesici olduğunu söyledi.
Horner, “Çoğunlukla bu tip şeyler fark edilemeyip gözlemlenemiyor. Söz konusu patlamaların yarısı gezegenin uzak kısımlarında gerçekleşiyor. Bu nedenle, görülmelerini engelleyen pek çok etken var” dedi.
Imaged Jupiter tonight. Looks awfully like an impact flash in the SEB. Happened on 2019-08-07 at 4:07 UTC. pic.twitter.com/KSis9RZrgP— Chappel Astro (@ChappelAstro) August 7, 2019
SADECE 2 KERE KAYDEDİLDİ
1998 yılında yapılan bir araştırmaya göre Jüpiter’de gerçekleşen meteor patlamaları, gezegenimizden 2000 ila 8000 kat daha sık gözlemleniyor. Ancak her hâlükârda bu patlamaların kayıt altına alındıkları anlar oldukça nadir. Şimdiye dek yalnızca 2009 ve 2010 yıllarında birer meteor patlaması kayıt altına alındı.
Söz konusu patlamalar, gezegenin yüzeyinde Juno uzay aracı ya da farklı araçlarla gözlemlenebilecek hasarlar oluşturabiliyor.
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