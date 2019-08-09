Jüpiter’de gözlemlenen meteor patlaması, şans eseri kayıt altına alındı

Bir yıldız gözlemcisi, çarşamba günü ender bir görüntüyü kayıt altına aldı. Videoda Jüpiter üzerinde, meteor patlaması olduğu düşünülen gizemli bir ışık parlaması gözlemleniyor. Söz konusu patlamaların kayda alınması oldukça güç.

ABD Teksaslı astrofotoğrafçı Ethan Chappel, teleskopuyla gözlemlediği gezegenleri video kaydına aldığı esnada oldukça nadir bir anı yakaladı. Söz konusu videoda Jüpiter’in güney ekvatoral kuşağında ışık patlamasına çok benzer bir görüntü gözlemleniyor. Hızla gözden kaybolan ışığın, bir anda ortaya çıkıverdiği görülüyor.

ScienceAlert dergisine yaptığı açıklamada Chappel, “Kaydettiğim videoyu izlerken, aniden bir ışık yansımasının belirdiğini gördüm. Öyle heyecanlandım ki, derhal bu görüntüleri, faydalı bulacak birileriyle paylaşmam gerektiğini düşündüm” dedi.

Astronom Jonti Horner, bugüne dek böyle bir şeyle hiç karşılaşmadığını ve görüntülerin nefes kesici olduğunu söyledi.

Horner, “Çoğunlukla bu tip şeyler fark edilemeyip gözlemlenemiyor. Söz konusu patlamaların yarısı gezegenin uzak kısımlarında gerçekleşiyor. Bu nedenle, görülmelerini engelleyen pek çok etken var” dedi.

Imaged Jupiter tonight. Looks awfully like an impact flash in the SEB. Happened on 2019-08-07 at 4:07 UTC. pic.twitter.com/KSis9RZrgP — Chappel Astro (@ChappelAstro) August 7, 2019

​SADECE 2 KERE KAYDEDİLDİ

Jüpiter’in etrafında yerçekimi alanına kolaylıkla girebilecek kuyruklu yıldız ve asteroitler de bulunuyor. Söz konusu patlamanın, gezegenin atmosferine giren meteorun havada patlaması sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu tür patlamalar, Jüpiter’den çok daha küçük ve çok daha düşük bir yerçekimi yoğunluğuna sahip gezegenimizde de gerçekleşiyor.

1998 yılında yapılan bir araştırmaya göre Jüpiter’de gerçekleşen meteor patlamaları, gezegenimizden 2000 ila 8000 kat daha sık gözlemleniyor. Ancak her hâlükârda bu patlamaların kayıt altına alındıkları anlar oldukça nadir. Şimdiye dek yalnızca 2009 ve 2010 yıllarında birer meteor patlaması kayıt altına alındı.

Söz konusu patlamalar, gezegenin yüzeyinde Juno uzay aracı ya da farklı araçlarla gözlemlenebilecek hasarlar oluşturabiliyor.