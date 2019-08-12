İsrail'de çıplak kadın betimlemeli beş kil tablet bulundu

İsrail’deki 3 bin 500 yıllık şehir Rehob’da antik bereket ve doğurganlık tanrıçaları Asherah ve Aştarte’yi temsil ettiği sanılan çıplak kadın betimlemeli beş kil tablet bulundu. Uzmanlar doğurganlığı temsil eden kil tabletlerin dini ritüellerde kullanıldığını söylüyor.

İsrail’deki 3 bin 500 yıllık şehir Rehob’da çıplak kadın betimlemeli beş adet kil tablet bulundu. Kudüs İbrani Üniversitesi’nden arkeoloji profesörü Amihai Mazar’a göre oymalı kil tabletlerin antik bereket ve doğurganlık tanrıçaları Asherah ve Aştarte’yi (İştar) betimliyor. Amihai Mazar tabletler için, “Bu tür oymalar, ev ortamında, yaygın ev içi dini uygulamaların bir parçası olarak başlıca kadın doğurganlığıyla ilgili olacak şekilde kullanılıyordu” ifadelerini kullanıyor.

Perrin Margaryan’ın arkeofili‘nde yer alan haberine göre, kil tabletler geniş bir yapının içerisinde bulundu. Yapı henüz tam olarak kazılmasa da araştırmacılar yapının büyük ve özenle inşa edilmiş bir kamu binası olduğunu düşünüyor. Geniş duvarları, payandalarının düzeni, güneyine doğru büyük bir uzantısı olan ferah bahçesi, derin temeli ve masif doldurmaları yapının evsel olmayan doğasını gözler önüne seriyor.