Demir yiyen bakteriler okyanus dibindeki Titanic'i bitiriyor

Bugün 107 yaşında olan geminin yüksek çözünürlükte video ve fotoğrafları çeken araştırmacılar ilginç bulgulara ulaştı. Araştırmacılar, geminin metal yiyen bakteriler tarafından yok edilmeye başlandığını açıkladı.
Bunun sebebi olarak okyanus akıntıları, tuzlu su ve demir yiyen bakteriler gösteriliyor.
Araştırma ekibinde yer alan, dünyanın önde gelen denizaltı şirketi Triton Submarines'in kurucusu Patrick Lahey,"En etkileyici şey, Titanik'in okyanus tarafından nasıl tüketildiğini, doğaya nasıl karıştığını ve çeşitli deniz canlılarına ev sahipliği yaptığını görmekti" dedi.
For the first time in 14 years, video and photographs taken by high-powered, specially adapted cameras captured the bacteria-eaten Titanic at the bottom of the Atlantic Ocean pic.twitter.com/45wiwUdYDm— Reuters Top News (@Reuters) August 22, 2019
'KAPTAN KÖŞKÜ ARTIK YOK'
3D MODELLEMELER YAPILACAK
Görüntüler ayrıca bilim insanlarının enkazın nasıl bozulmaya devam edeceğini tahmin etmelerine yardımcı olacak.
TITANİK FİLMİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI
Gemideki 2 bin 223 kişiden 1517'si hayatını kaybetti. Titanik'te Amerikalı işadamı Benjamin Guggenheim, İngiliz gazeteci William Thomas Stead, Macy's'in ortağı Isidor Straus ve eşi Ida da bulunuyordu.
İngiliz yolcu gemisinin kalıntısı Amerikalı-Fransız bir ekip tarafından 1985'te keşfedilmişti.
Bu trajik olayın hikayesini beyaz perdeye aktaran James Cameron, 1995'te gemi enkazını ziyaret ederek çektiği görüntüleri 1997'deki Titanik filminde kullandı.
1987'den 2004 yılına kadar yapılan dalışlarda batıktan çok sayıda eşya ve eski paralar çıkarılmıştı.
Old money recovered from the Titanic pic.twitter.com/3fW0rWzXRX— Museum Archive (@TheHiddenWorId) August 15, 2019
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