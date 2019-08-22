Demir yiyen bakteriler okyanus dibindeki Titanic'i bitiriyor

'Batmayan gemi' olarak tasarlanan ancak ilk seferini yaparken denizcilik tarihinin en büyük facialarından birine sahne olan RMS Titanik'in enkazına dalış yapan araştırmacılar, metal yiyici bakterilerin zamanla gemiyi yok edeceğini belirtti.

Farklı uluslardan araştırmacıların oluşturduğu bir ekip, İngiltere'den ayrıldıktan sonra ABD'ye doğru yol alırken 15 Nisan 1912'de buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin Atlantik Okyanusu’nun 3.800 metre altında yer alan enkazını incelemek üzere beş dalış gerçekleştirdi.

Bugün 107 yaşında olan geminin yüksek çözünürlükte video ve fotoğrafları çeken araştırmacılar ilginç bulgulara ulaştı. Araştırmacılar, geminin metal yiyen bakteriler tarafından yok edilmeye başlandığını açıkladı.

Bunun sebebi olarak okyanus akıntıları, tuzlu su ve demir yiyen bakteriler gösteriliyor.

Araştırma ekibinde yer alan, dünyanın önde gelen denizaltı şirketi Triton Submarines'in kurucusu Patrick Lahey,"En etkileyici şey, Titanik'in okyanus tarafından nasıl tüketildiğini, doğaya nasıl karıştığını ve çeşitli deniz canlılarına ev sahipliği yaptığını görmekti" dedi.

For the first time in 14 years, video and photographs taken by high-powered, specially adapted cameras captured the bacteria-eaten Titanic at the bottom of the Atlantic Ocean pic.twitter.com/45wiwUdYDm — Reuters Top News (@Reuters) August 22, 2019

​'KAPTAN KÖŞKÜ ARTIK YOK'

Dalışta yer alan isimlerden araştırmacı Parks Stephenson ise dalışın 'şoke edici' olduğunu söyleyerek "Birçok Titanik tutkununun ilgisini çeken kaptan köşkü artık yerinde yok. Güvertede bulunan kısımlar çökmeye başlamış, kamaralar zarar görmüş. Enkazın durumu ise kötü yönde ilerlemeye devam edecek. Muhtemelen çökecek bir sonraki yer salonun çatısı olacaktır" diye konuştu.

3D MODELLEMELER YAPILACAK

Kanada'daki Newfoundland'in 600 kilometre açığındaki geminin fotoğraflardan sanal gerçeklik platformlarında kullanılmak üzere 3D modeller elde edilecek.

Görüntüler ayrıca bilim insanlarının enkazın nasıl bozulmaya devam edeceğini tahmin etmelerine yardımcı olacak.

TITANİK FİLMİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

İngiltere'nin Southampton limanından New York'a gitmek üzere 10 Nisan 1912'de ayrılan Titanik, 14 Nisan'da Atlas Okyanusu'nda buzul kütlesine çarptıktan bir gün sonra battı.

Gemideki 2 bin 223 kişiden 1517'si hayatını kaybetti. Titanik'te Amerikalı işadamı Benjamin Guggenheim, İngiliz gazeteci William Thomas Stead, Macy's'in ortağı Isidor Straus ve eşi Ida da bulunuyordu.

İngiliz yolcu gemisinin kalıntısı Amerikalı-Fransız bir ekip tarafından 1985'te keşfedilmişti.

Bu trajik olayın hikayesini beyaz perdeye aktaran James Cameron, 1995'te gemi enkazını ziyaret ederek çektiği görüntüleri 1997'deki Titanik filminde kullandı.

1987'den 2004 yılına kadar yapılan dalışlarda batıktan çok sayıda eşya ve eski paralar çıkarılmıştı.

Old money recovered from the Titanic pic.twitter.com/3fW0rWzXRX — Museum Archive (@TheHiddenWorId) August 15, 2019

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