Hindistan'ın uzay aracı Ay'ın yüzeyinden ilk görüntüyü gönderdi

Fırlatılmasından yaklaşık bir ay sonra Ay'ın yörüngesine giren Hindistan’ın insansız uzay aracı Chandrayaan-2, Ay yüzeyinden ilk görüntüyü gönderdi.

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından paylaşılan görüntü, Ay yüzeyinden 2650 kilometre yükseklikten çekildi. Karede Apollo kraterleri ve Doğu Denizi (Mare Orientale) havzası detalı bir şekilde görülüyor.

Take a look at the first Moon image captured by #Chandrayaan2 #VikramLander taken at a height of about 2650 km from Lunar surface on August 21, 2019.



Mare Orientale basin and Apollo craters are identified in the picture.#ISRO pic.twitter.com/ZEoLnSlATQ — ISRO (@isro) August 22, 2019

22 Temmuz’da fırlatılan Chandrayaan-2, 19 Ağustos’ta Ay’ın yörüngesine girmişti. Chandrayaan-2'ye ait bir gezginci aracın, 7 Eylül'de Ay'ın güney kutbunda iki krater arasında kısmen düzlük bölgeye indirilmesi planlanıyor.

Başarılı olması halinde Hindistan, ABD, Sovyetler Birliği ve Çin’den sonra Ay yüzeyine yumuşak iniş yapabilen dördüncü ülke olacak.

Hindistan bu projeyle, Ay'ın güney kutup bölgesinde ilk kez su aramayı planlanıyor. Ay'ın karanlık yüzündeki bu keşif görevi kapsamında yüzey haritalandıracak ve mineraller analiz edilecek.