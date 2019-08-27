Rus kozmonot Vinogradov, Avrupa'nın neden Soyuz'dan vazgeçtiğini anlattı

360 televizyonuna konuşan Vinogradov, "Fransız ve Almanlarla çok iyi iş ilişkilerimiz her zaman Amerikalıları çok tedirgin etmişti. Amerikalılar, bu işbirliğini bozmak için her şey yaptı" ifadelerini kullandı.

Rus uzay sektörünün, ESA'nın bu kararı yüzünden hiçbir kayıp yaşamayacağını dile getiren kozmonot, Soyuz roketleri ile yapılan uçuş sayısının azalmayacağından emin olduğunu belirterek, "ESA dışında, Avrupa dışında, uzaya gitmek isteyen birçok başka ülke var" dedi.

Vinogradov, önümüzdeki eylül ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) meslektaşının Soyuz roketiyle uzaya gideceğini hatırlattı.

ESA'nın Rusya Temsilcisi Rene Pischel geçtiğimiz temmuz ayında, Luka Parmitano'nun, Soyuz roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden son astronot olacağını açıklamıştı. ESA, Rus roketler yerine ABD uzay araçlarından yararlanacak.