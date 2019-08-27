Roscosmos Başkanı Rogozin: Türkiye ile uzay teknolojilerini paylaşmaya hazırız

Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dmitry Rogozin, Rusya’nın Türkiye ile uzay teknolojilerini paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

“Türkiye, bu türen hevesleri olan bir ülke, Rusya’nınsa hevesleri ve teknolojileri var. Bu teknolojileri paylaşmaya hazırız” diyen Rogozin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye ile uzay alanındaki ilişkilerimizin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Şu anda savunma, güvenlik gibi çok hassas olanlar da dâhil olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğimizi geliştiriyoruz. Bu tür ilişkiler uzay araştırmaları alanında da geliştirilmeli.”