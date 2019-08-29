Apollo 11 astronotu Collins'ten 'dünya dışı yaşam' yorumu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1969 yılında Ay'a gerçekleştirdiği ilk insanlı görevinde bulunan 88 yaşındaki efsanevi astronot Michael Collins, Twitter'da düzenlediği bir soru-cevap oturumunda 'dünya dışı yaşam' hakkında görüşünü paylaştı.

Apollo 11 görevinde yer alan astronot Michael Collins, Twitter üzerinden '#AskMichaelCollins' etiketiyle bir soru-cevap oturumu düzenledi.

Bir kullanıcı, oturum sırasında Collins'e 'dünya dışı yaşamın' var olduğuna inanıp inanmadığını sordu.

​Collins, bu soruya 'Evet' yanıtını verdi. Deneyimli astronotun bu yanıtı, dünya dışı yaşamın, evrenin farklı noktalarında geliştiğine inanan kullanıcıların tweet yağmuruyla sonuçlandı.

Efsanevi astronot Collins, ilk insanlı Ay görevinde, meslektaşları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ile birlikte kritik bir rol oynadı.

Görev süresince Ay'a ayak basmayan Collins, görev süresince Ay'ın yörüngesini dolaşarak fotoğraflar çekmişti.

Collins, Ay'a inen Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i yüzey görevlerini tamamladıktan sonra onları geri almak için komuta modülünü hazır tutmuştu.

Collins, 'Mars'ı kolonize etme' fikrinin en büyük destekçileri arasında yer alıyor.