Gezegenimize iki asteroid birden yaklaşıyor

NASA, önümüzdeki ay iki asteroidin birden Dünya'ya en yakın uzaklıkta geçeceğini duyurdu.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 14 Eylül’de iki asteroidin birden Dünya’ya en yakın mesafede geçeceğini açıkladı.

İki asteroidlerden biri 290 ilâ 650 metre arasında. NASA’nın verdiği bilgiye göre, '2000QW7' adını taşıyan bu asteroid Dünya’ya 5.3 milyon kilometre mesafeye yaklaşacak.

Aynı gün genişliği 120 ilâ 260 metre arasında olduğu tahmin edilen '2010CO1' adlı asteroid de Dünya’ya yaklaşacağı bildirildi.

Daha önce 2019 OU1 adlı asteroidin bugün gezegenimize 1 milyon kilometre mesafeye yaklaşacağı duyurulmuştu.