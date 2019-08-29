Batı medyası onun için 'Yüzen Çernobil' diyor: Rusya'nın ilk yüzen güç santrali hakkında söylenenler doğru mu?

Batılı medya kuruluşları tarafından ‘yüzen Çernobil’ ve ‘nükleer Titanik’ gibi isimlerle anılan ve oldukça köklü bir teknolojinin ürünü olan bu yüzen nükleer santral hakkında söylenenler en hafif tabiriyle abartıdan ibaret. Öyle ki, bu icadın kuzey kutbunda patlak verecek nükleer Armageddon savaşının öncüsü olduğu dahi söylentiler arasında. Batı için ‘nükleer’ ve ‘Rusya’ kelimeleri direkt olarak felaketi çağrıştırdığı için, bu fırsattan istifade etmeyi de ihmal etmediler. Ancak tam da tersine söz konusu teknoloji, Çernobil’de yaşanan facianın bir benzerinin tekrarlanmaması adına inşa edildi.
Nükleer Prefabrik
Batı medyası tarafından canavarlaştırılan ve Çernobil gibi görülen bu nükleer santralin içine bir göz atarak, olası riskleri değerlendirelim:
145 metre uzunluğunda (yaklaşık 1.5 futbol sahası) olan geminin yüksekliği, yaklaşık 9 katlı bir binaya tekabül ediyor.
Yüzen nükleer santralin reaktörü, Rusların matruşka bebeğini andıran pek çok katmanla korunuyor. Yakıt tankı deposunun sızdırmaz yüzeyi, uranyum yakıtının çekirdeğe sızmasını önlüyor. Aynı zamanda mühürlenmiş duvarlar da nükleer santralin kontrol odalarını çevreleyerek, negatif hava basıncı sayesinde herhangi bir sızıntıyı önlüyor.
Söz konusu yüzen nükleer santral, gerek duyulan her yere gidip demir attıktan sonra bölgenin altyapısıyla uyum sağlayarak ve yerinde bakım alarak, bulunduğu yerde onlarca yıl kalabilir.
Russia's floating nuclear power station 'Academic Lomonosov' started its long journey from Murmansk to Pevek in Chukotka, country's easternmost region pic.twitter.com/V6GeYw4QIM— The Siberian Times (@siberian_times) August 25, 2019
KLT-40S tipi reaktörler, tüm operatör çalışanlarının aniden bilincini kaybetmesi ve güç desteğinin kesilmesi durumunda gerek duyulduğunda kendisini otomatik olarak kapatacak şekilde tasarlandı. Aynı zamanda, gerektiği takdirde çekirdeğe nüfus ederek güç kesintisi durumunda olası bir tehlikeyi önleyen yaylı nötron soğutucu çubuklar gibi gerekli güvenlik önlemleri de mevcut.
Diğer yandan geminin kendisi de güvenlik önlemleri gözetilerek, çok daha dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Geminin üst yapısı; bir başka gemi, kaya ve düşen bir uçak gibi her tür çarpışmadan doğabilecek kuvveti reaktörden uzaklaştıracak şekilde yapıldı. Aynı zamanda mühendisler, Akademik Lomonosov’un, hızı 80 km/sa’e ulaşan fırtınalara dahi dayanıklı olduğunu söylüyor.
Alışılagelmiş kara nükleer santralleri ile denizde yüzen bir nükleer santral arasındaki esas fark tabii ki ebatlar. Çernobil nükleer santralindeki blokların her biri 1.000MW elektrik üretirken, Akademik Lomonosov’un iki KLT-40S reaktörünün üretebildiği elektrik 70MW. Bunlar, nükleer santrali denizde yüzdürebiliyor olmanın getirdiği kısıtlamalar.
Küçük nükleer reaktörler, gemilerin geleneksel tahrik sistemiyle rekabet edebilir. Bir geminin haftalar hatta aylar boyunca düşmanlardan gizlenmesi için, nükleer enerji yoluna başvurmaktan başka bir yol yok. 21 bin ton ağırlığında bir buzkıran gemisinin ilerlemesini sağlamak için, muhtemelen uranyum, dizelden daha etkili bir yakıt olacaktır.
Söz konusu yüzen nükleer santral, diğer nükleer santrallerle de rekabet halinde. Ucuz enerji üretimi söz konusu olduğunda, küçük ölçekli oluşu oldukça önemli bir avantaj. Zira devasa nükleer santraller inşa etmek için milyonlarca dolar ve yıl harcandıktan sonra, bu yatırımların karşılığını almak oldukça uzun sürüyor. Ancak küçük ölçekli santrallerde durum tam tersi.
On this momentous day for Rosatom and the Chukotka region, the world’s only floating power unit Akademik Lomonosov has now set sail for its final destination of Pevek, Chukotka, in Russia’s Far East, where it will provide stable, clean energy to local residents and industry. pic.twitter.com/n4DRMWLaSA— Rosatom Global (@RosatomGlobal) August 23, 2019
Pazar kitlesi
Akademik Lomonosov’un üreticisi Rosenergoatom’a göre, söz konusu geminin tercihen zorlu iklim koşullarına sahip uzak bölgelerde konuşlandırılması ekonomik açıdan daha kârlı. Şirketin genel müdür yardımcısı Pavel Ipatov, Russia Today’e (RT) yaptığı açıklamada “Hesaplamalarımıza göre kapasitesinin yüzde yüzü kullandığı takdirde söz konusu yüzen nükleer santral, Çukotka’nın diğer enerji kaynaklarıyla rekabet edebilir” ifadelerini kullandı.
Rus projesi
Bölgenin yeraltı zenginliklerinden faydalanmak üzere çalışmakta olan insanların yaşadığı 24.000 kilometrelik kutup kıyı şeridi, Rusya’ya eşi benzeri olmayan bir avantaj sağlıyor. Bu da Rusya’nın nükleer bir buzkıran gemisi inşasına neden giriştiğini açıklıyor.
Rosenergoatom, şimdiden söz konusu yüzen nükleer santralin daha gelişmiş bir versiyonu olan Rusların en yeni nükleer motorlu buzkıran gemisini geliştiriyor. Bu gelişmeler, yeterli enerji kaynağına sahip olmayan adalara enerji sağlamak üzere de kullanılması durumunda yeni bir pazar oluşması da mümkün.
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