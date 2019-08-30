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06:39 30 Ağustos 2019
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    Bilim insanları, çölde bile su üretebilen cihaz geliştirdi

    © Fotoğraf : Mathieu Prévot / UC Berkeley
    Bilim
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    Berkeley'de bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, çöl kuraklığında bile su üretebilen bir cihaz geliştirdi. Araştırmacılar, şimdilik günde 1.3 litre su üretebilen cihaz ile ilerleyen dönemlerde 20.000 litreye kadar su üretmeyi amaçlıyor.

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    © AP Photo / Larry Crowe
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    Webtekno'nun aktardığına göre ekip, bu yeni su üreticisinin belirli bir su emici malzemeden kilogram başına günde 1.3 litreden fazla su üretebileceğini söylüyor. Bu işlem, yüzde 40’ın altındaki bağıl nemde bile yapılabiliyor. Evet, çok fazla su değil ama eğer temiz suya gerçekten ihtiyaç olan bir yerdeyseniz bu gerçekten oldukça faydalı bir cihaz.

    Bu geliştirilen su üretme cihazı, Mojave Çölü’nde üç gün boyunca test edildi. Bu süre zarfında cihaz, kilogram malzeme başına 0.7 litre su üretti ve en kurak günlerde bile son derece düşük bağıl nemi olan havadan 200 mililitre su çekmeyi başardı. Bağıl nem oranı sadece yüzde 7’ydi.

    2017'de ilk prototip pasifti. Ertesi gün sıcağı kullanmadan önce gece boyunca havadan su topladı ve yoğunlaştırdı. İkinci versiyon ise 2018'de geliştirildi ve kilogram başına 100 mililitre kadar su toplanmasına izin verdi.

    Ekip, bu en son sürümün geçen yılın modelinden 10 kat daha verimli olduğunu ve 2017 prototipinden 100 kat daha verimli olduğunu söylüyor.

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    Bu verimlilik, MOF'lar üzerinde daha fazla hava üfleyen küçük bir elektrikli fan ve suyu serbest bırakmak için malzemeyi ısıtan küçük ısıtıcılar sayesinde. Bu bileşenlerin her ikisi de cihazın üstündeki güneş panelleri tarafından toplanan enerjiyi tüketiyor ve gece boyunca çalışmasına izin verecek piller bulunuyor.

    Ekip, cihazın ölçeklenebilir olduğunu söylüyor. Ekip tarafından kurulan yeni bir şirket, şu anda günde (üç yetişkin için günlük yeterli miktarda) 7 ile 10 litre su üretebilecek olan mikrodalga fırın boyutunda bir sürümü test ediyor. Buzdolabı boyutundan biraz daha büyük bir versiyon ise bir evin tüm su ihtiyacını karşılayacak şekilde günde 200 ile 250 litre su üretebilir.

    Ekibin asıl amacı ise bir köyün tüm su ihtiyacını karşılayacağı 20.000 litre su üreten bir cihaz geliştirmek.

    Etiketler:
    Su, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, ABD
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