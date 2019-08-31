İranlı bilim insanlarına göre kalp damar hastalıklarından ölüm riskini azaltmanın yolu

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Kongresi’nde sunulan araştırmada, düzenli tuzsuz kuruyemiş tüketiminin kalp damar hastalıklarından ölüm riskini azalttığı belirtildi.

İranlı bilim insanları, haftada iki kez tuzsuz kuruyemiş tüketiminin kalp damar hastalıklarından ölüm olasılığını yüzde 17 azalttığını tespit etti.

Uzmanlar, 12 yıl boyunca 35 yaş üstü 5 bin 500 kişinin beslenmesini gözlemledi ve iki yılda bir deneklerin ve ailelerinin ifadesini aldı. Yaş, cinsiyet ve fiziksel aktivite ne olursa olsun deneklerin fiziksel durumu ve beslenmeye fındık, ceviz ve bademin eklenmesi arasında bağlantı ortaya çıkarıldı.

İsfahan Kardiyovasküler Araştırma Enstitüsü’nden Noushin Mohammadifard, sağlık için en yararlı kuruyemişlerin tuzsuz ve çiğ olanların olduğunu vurguladı.