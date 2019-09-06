Loch Ness canavarı yılan balığı mı?

TVNZ televizyonunun haberine göre, gölde çok sayıda yılan balığı DNA’sı bulunduğunu ve bu balıkların boylarının 1.8 metreye kadar ulaşabileceğini belirten Neil Gemmell, “Elimizdeki veriler, bu canlıların boyutlarını belirleyebilmemize yetmiyor. Ancak eldeki doneler Loch Ness gölünde çok büyük yılan balıklarının bulunma olasılığını göz ardı edemeyeceğimizi gösteriyor” dedi.
After year-long study, NZ scientist tells world media Loch Ness monster could be giant eelhttps://t.co/JCgczL4psc pic.twitter.com/McGVAAJRrj— 1 NEWS (@1NewsNZ) September 5, 2019
Gemmel ayrıca, bilimsel araştırmalardan bağımsız olarak, daima Nessie’yi arayacak insanların olacağının da altını çizdi.
Loch Ness canavarının varlığına dair ilk görüş, VI. yüzyılda bir İskoç rahibinin el yazmalarında rastlandı. Nessie adı verilen masif gövdeli ve uzun boyunlu yaratık, dünyada en çok tartışılan fenomenlerden biri oldu. Canavarı gördüklerini iddia eden çok sayıda tanığa rağmen, varlığı belgelenemedi.
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