Loch Ness canavarı yılan balığı mı?

Daha önce Yeni Zelanda merkezli Otago Üniversitesi'nden Prof. Neil Gemmell öncülüğündeki grup, Loch Ness gölünde yaşadığı iddia edilen Nessie adlı canavarın varlığına dair herhangi bir kanıt bulamamıştı. Araştırmacılar, analiz için gölün farklı bölgeleri ve farklı derinliklerinde 250 su örneği toplamış ve alınan örnekleri bilinen tüm biyolojik türlerin veri tabanıyla karşılaştırmıştı.

TVNZ televizyonunun haberine göre, gölde çok sayıda yılan balığı DNA’sı bulunduğunu ve bu balıkların boylarının 1.8 metreye kadar ulaşabileceğini belirten Neil Gemmell, “Elimizdeki veriler, bu canlıların boyutlarını belirleyebilmemize yetmiyor. Ancak eldeki doneler Loch Ness gölünde çok büyük yılan balıklarının bulunma olasılığını göz ardı edemeyeceğimizi gösteriyor” dedi.

After year-long study, NZ scientist tells world media Loch Ness monster could be giant eelhttps://t.co/JCgczL4psc pic.twitter.com/McGVAAJRrj — 1 NEWS (@1NewsNZ) September 5, 2019

​Bu açıklama, 1930'larda ortaya atılan teorilerle de örtüşüyor.

Gemmel ayrıca, bilimsel araştırmalardan bağımsız olarak, daima Nessie’yi arayacak insanların olacağının da altını çizdi.

Loch Ness canavarının varlığına dair ilk görüş, VI. yüzyılda bir İskoç rahibinin el yazmalarında rastlandı. Nessie adı verilen masif gövdeli ve uzun boyunlu yaratık, dünyada en çok tartışılan fenomenlerden biri oldu. Canavarı gördüklerini iddia eden çok sayıda tanığa rağmen, varlığı belgelenemedi.