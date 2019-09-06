Putin: Uzayda rekabet artıyor, Rusya bir adım önde olmalı

Rusya'nın uzayın keşfi alanında her zaman lider ülkeler arasında yer aldığını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, artan rekabet koşullarında bu konumun korunması ve daha yukarı çekilmesi için rekabet avantajlarını artırmak, insan kaynaklarını doğru kullanmak ve bir adım önde olmak gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Amur Bölgesi'nde inşa edilen Vostoçnıy Uzay Üssü'ne giden Putin, bu üssün altyapısının geliştirilmesine ilişkin bir toplantıya katıldı.

Vostoçnıy'ı devlet düzeyindeki en önemli yapı olarak niteleyen Putin, "Küresel uzay pazarında rekabet artıyor, ulusal uzay programlarını hayata geçiren ülkelerin sayısı yükseliyor. Rusya, liderler arasındaki konumunu korumak için rekabet avantajlarını sürekli olarak geliştirmeli, bilimsel, teknik ve insan kaynakları potansiyelini doğru şekilde kullanmalı ve ulusal uzay altyapısının geliştirilmesine yönelik görevleri etkili biçimde yerine getirmelidir" dedi.

Putin, Rusya'nın uzay alanındaki liderler arasındaki konumunu koruması ve geliştirmesi için yarının teknik çözümlerini sunması ve bir adım önde olması gerektiğini vurguladı.

Sovyetler Birliği'nin dağıldığı tarihten itibaren Rusya'nın gerçekleştirdiği sivil fırlatmalar için kullanılan başlıca uzay üssü, Kazakistan'daki Baykonur'du. Rusya, uzaya bağımsız olarak ulaşabilmesi için kendi uzay üssüne ihtiyaç duyuyordu. 2007'de Putin, dünyanın en modern uzay üssü Vostoçnıy'nın kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. 2011'deyse Amur Bölgesi'nde uzay üssünün inşasına başlandı.

Yeni uzay üssünden ilk fırlatma, 28 Nisan 2016'da gerçekleştirildi. Soyuz 2.1a roketi başarıyla uzaya gönderildi.