Hindistan, 'Ay'a inen 4. ülke' olma şansını kıl payı kaçırdı: Yüzeye 2 kilometre kala bağlantı koptu

İçerisinde bulunduğu Pragyan robotik aracını Ay'ın güney kutup bölgesine indirme planları olan Chandrayaan-2, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayan ilk uzay aracı olacaktı. Hindistan, bu başarısız inişin ardından Sovyetler Birliği, ABD ve Çin’den sonra Ay’a iniş yapan dördüncü ülke olma fırsatını kaçırdı.
Hint uzay ajansından yapılan açıklamada, uzay aracının yüzeyden 2.1 kilometre kala olması gerektiği gibi çalıştığı ifade edilirken, olaya ilişkin elde edilen verilerin incelenmekte olduğu kaydedildi.
150 MİLYON DOLARA MAL EDİLDİ
Yaklaşık 150 milyon dolara mal olan Chandrayaan-2 aracı hem Ay'ın güney kutbunda su arayacak, hem de Ay yüzeyindeki sarsıntıları ölçecekti.
#India loses connection with Moon lander during final descent #Chandrayaan2 #Chandrayaan2Live https://t.co/H4LWW9yQvq pic.twitter.com/jDIPskQvoF— RT (@RT_com) September 6, 2019
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