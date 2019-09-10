İsveçli bilim insanı, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için ‘insan eti yemeyi’ önerdi

Soderlund’a göre ölen insanların etlerini tüketmek, insan ırkının devamlılığını sağlayabilir. Ancak bunun için dünya kamuoyunun söz konusu fikre ‘sıcak bakması’ gerekiyor.
The "Gastro Summit - on the future of food" is being held in Stockholm, where behavioral scientist Magnus Söderlund is raising the possibility of eating human flesh - to save the climate! If you don't speak Swedish, just check out the graphic on the set | https://t.co/qQUaJAbAwo— Mike (@Doranimated) September 6, 2019
Soderlund’un konuşmasında değindiği noktalardan birisi de, insanlığın soyunu sürdürebilmek için fazla bencil olduğuydu. Zira insanlar, gelecekte ırklarının devamlılığını sağlayacak olan yamyamlık fikrine dahi karşılardı.
'FİKRE AÇIĞIM'
İsveç’in TV4 kanalına konuşan Soderlund, “Bu hususta bir nebze tereddütlü olsam da, asla olaya tutucu yaklaşmıyorum. İtiraf etmeliyim ki, insan etinin en azından bir tadına bakabilirim” açıklamasını yaptı ve evcil hayvanlar ile böcekler gibi daha makul seçeneklerin de mevcut olduğunu belirtti.
İnsan etinin mutfakların ‘yeni gözdesi’ haline gelecek olması hakkında söylentiler olsa da, tarih boyunca yamyamlığın yol açtığı pek çok sağlık sorununun gözlemlendiği biliniyor.
The Standard gazetesinin haberine göre Papua Yeni Gine kabilesi, ölülerinin gömüp kurtlara yem etmek yerine kendileri yemeye başlamıştı. Ancak bu girişim, kabilede Kuru isimli ölümcül ve tedavisi olmayan bir hastalığın baş göstermesiyle son bulmuştu.
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