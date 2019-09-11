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10:41 11 Eylül 2019
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    Amazon'da 'dünyanın en güçlü elektrikli yılan balığı' türü bulundu: Rekor düzeyde akım verebilir

    © AFP 2019 / -
    Bilim
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    Amazon havzasında keşfedilen iki yeni elektrikli yılan balığı türünden birinden 860 volt gibi rekor seviyede akım verebileceği belirtildi.

    laboratuar, bakteri, araştırma, iğne, şarbon, ebola
    © AP Photo / David Goldman
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    Amazon havzasında yapılan DNA incelemeleri sonucunda tamamen yeni iki elektrikli yılan balığı türü saptandı. Bunlardan biri olan ‘Electrophorus voltai’ adlı türün 860 volta eşdeğer bir elekteik akımı verebildiği tespit edildi. Bu alanda bugüne kadar bilinen en yüksek değer 650 volttu. Bu da yeni türü ‘bilinen en güçlü biyoelektrik jeneratörü’ yapıyor.

    E. voltai ile birlikte keşfedilen ve ‘Electrophorus varii’ adı verilen diğer türün de milyonlarca yıl önce ortak bir atadan evrildiği düşünülüyor.

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    © REUTERS / BRUNO KELLY
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    Araştırmacılar ayrıca yeni türlerin oldukça belirli alanlarda yaşadığını da tespit etti. Buna göre E. voltai daha çok güneyde Brezilya bölgesinde, E. Varii’nin ise daha ovalık bölgelerdeki sularda yaşıyor.

    Araştırmacılar bulguların Amazon yağmur ormanlarındaki tür çeşitliliğinin boyutunu gözler önüne serdiğini vurguladı; yangın, ağaç kesimi gibi sorunlara karşı habitatı korumanın önemine dikkat çekti.

    Araştırma ekibinin başında yer alan Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nden zoolog C David de Santana, “Son 50 yılda insanların Amazon yağmur ormanlarında yol açtığı tüm sorunlara rağmen hâlâ bu iki yılanbalığı gibi yeni türler keşfediyoruz” dedi.

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    © AP Photo / Ben Curtis
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    Bunun gibi daha pek çok keşif yapılabileceğine dikkat çeken Santana, bunların hastalıkların tedavisinden teknolojinin geliştirilmesine kadar pek çok alana ilham verebileceğini söyledi.

    Örneğin elektrikli yılan balıkları, ilk elektrik bataryasına ilham vermişti.

    Sıra dışı bir tür olan elektrikli yılan balıklarının vücudunun büyük kısmı, yüksek gerilim salan kaslara dönüşmüş elektrik organları (elektroplax) ile kaplı. Bu hayvanlar elektrik akımını avlanmak, çiftleşmek,, yön bulmak ve kendini korumak gibi çok farklı amaçlar için kullanıyor.

    Etiketler:
    Araştırma, Elektrik, akım, elektrikli yılan balığı, Amazon
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