Araştırmacılar 80 bin yılllık Neandertal ayak izlerini keşfetti: 'Kuzenlerimiz' sandığımızdan daha uzun olabilir

Fransa’da Normandiya’nın Le Rozel bölgesinde yürütülen araştırmada ‘mükemmel derecede’ korunmuş 257 ayak izi keşfedildi. 80 bin yıl öncesine tarihlenen izlerin, Neandertallere ait olduğu düşünülüyor.

Bilim insanları izlerin, çoğunluğu çocuk olmak üzere 10-13 kişilik bir gruba ait olduğunu saptadı. İzleri tahlil eden araştırmacılar, Neandertallerin sanılandan daha uzun boylu olabileceğini belirtti.

Daha önceki bilgilere göre Neandertallerin 1.50 ile 1.60 arasında olduğu düşünülüyordu, ancak bu bulgular 1.75 boya işaret ediyor.

‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS) adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarlarından Jeremy Duveau, izlerin çamurlu bir toprakta bulunduğu için aslında oldukça rüzgârlı olan bu bölgede günümüze kadar bozulmadan gelebildiğini söyledi.

Duveau, “80 bin yıl önce yaşamış bireylerin hayatlarına dair izleri gözlemlemek inanılmaz” yorumunu yaptı.

Öte yandan izlerin çevresinde hayvanların kesildiğine ve el aleti yapıldığına dair başka arkeolojik buluntular da keşfedildi.

YAŞAM TARZLARINI ANLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

İzlerin bulunduğu bölge amatör bir arkeolog olan Yves Roupin tarafından 1960’larda keşfedildi ancak rüzgâr ve gelgit erozyonu nedeniyle kazılar ancak 2012 yılında başlayabildi.

İnsanın ve primatların evrimsel açıdan en yakın ‘kuzeni’ sayılan Neandertallerin sosyal gruplar halinde yaşadığı uzun süredir biliniyor. Ancak araştırmacılar bu izlerden yola çıkarak Neandertallerin yaşam şekliyle ilgili daha ayrıntılı bilgi elde etmeyi umuyor.