Hubble, 110 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegende sıvı hâlde su tespit etti

Webtekno'nun aktardığına göre, son araştırmalar kapsamında Montreal Üniversite'sindeki 'Güneş Sistemi Dışı Gezegen Araştırma Enstitüsü'nden bir araştırma ekibi, Dünya kütlesinin dokuz katı kütleye sahip olan ve 111 ışık yılı uzaklıkta bulunan Güneş sistemi dışında bir gezegenin atmosferinde su buharı tespit etti.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu kullanılarak elde edilen bulguların özeti bu hafta yayımlandı.

'K2-18b' olarak adlandırılan ve NASA’nın Kepler Uzay Teleskobu tarafından 2015 yılında keşfedilen gezegen, kendi yıldızına Dünya’nın Güneş’ten olduğu kadar bir uzaklıkta yer alıyor. Bu da su buharının gezegenin atmosferinde sıvı su bulutları oluşturma ve gezegende yağmur yağma potansiyeli taşıdığı anlamına geliyor. Bu yüzden de gezegen, 'Süper Dünya' olarak nitelendiriliyor.

Yaşam için ideal bileşenlerin var olup olmadığının net olarak bilinmediği gezegen hakkında konuşan araştırmanın başyazarı Prof. Björn Benneke, keşif hakkında "Bu, diğer gezegenlerde yaşam bulmak ve yalnız olmadığımızı kanıtlamak için atılmış en büyük adımı temsil ediyor. Gözlemlerimiz ve bu gezegen için oluşturduğumuz iklim modelimiz sayesinde su buharının sıvı suya yoğunlaşabileceğini gösterdik. Bu bir ilk" açıklamasında bulundu.

Hem sıvı hem de gaz hâlindeki suya dair kanıtlar bulan ekip, bu sayede gezegende bizimki gibi bir su döngüsü olduğunu söylüyor ancak iş yaşam konusuna gelince gezegen, kendi yıldızı tarafından adeta bir radyasyon bombardımanına tutuluyor ve bu, yaşam ihtimalini oldukça düşürüyor.