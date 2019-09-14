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05:35 14 Eylül 2019
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    Hindistan'ın Ay modülüyle bağlantı kurabilmesi için bir haftası kaldı

    © REUTERS / Francis Mascarenhas
    Bilim
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    Hindistan'ın, Chandrayaan-2 uzay aracının, Ay yüzeyine iniş sırasında sinyal irtibatı kesilen Vikram modülüyle iletişim kurabilmesi için yaklaşık bir haftalık zamanı kaldığı bildirildi.

    Hindistan'ın Ay görevleri için tasarladığı Chandrayaan-2 uzay aracı, Ay'a inemedi
    © AP Photo / Aijaz Rahi
    Hindistan, 'Ay'a inen 4. ülke' olma şansını kıl payı kaçırdı: Yüzeye 2 kilometre kala bağlantı koptu
    Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, Hindistan Uzay Araştırma Örgütünden (ISRO) ismi açıklanmayan bir yetkili, "Her geçen saat bataryadaki güç tükeniyor. (Modülün) Gücü ve çalışması için hiçbir şey kalmayacak" ifadelerini kullandı.

    Doğru yönlendirmeyle modülün bir süre daha çalışabilmesi için enerji üretilebileceğini ve pillerin güneş panelleri aracılığıyla şarj edilebileceğini belirten yetkili, bu durumun giderek daha az olası göründüğünü ifade etti.

    Yetkili, her geçen dakika durumun daha da kötüye gittiğini kaydederken, modülle bağlantının yeniden kurulmasının uzak bir ihtimal olduğunu dile getirdi.

    Modülün 14 günlük (1 Ay günü) çalışma kapasitesi olduğu hatırlatılırken, ISRO'nun Vikram'la yeniden bağlantı kurabilmesi için yaklaşık bir hafta süresi olduğu belirtildi.

    Chandrayaan-2'nin Ay yörüngesindeki uydusunun, 6 Eylül'de iniş sırasında yüzeye 2.1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilmişti.

    Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde ilk kez su arayacak
    © AP Photo / Altaf Qadri
    Hindistan'ın uzay aracı Ay'ın yüzeyinden ilk görüntüyü gönderdi
    ISRO Başkanı Kailasavadivoo Sivan, 8 Eylül'de sinyal irtibatı kesilen Vikram'ın yerinin tespit edildiğini duyurmuştu.
    Modülün, bir hafta içerisinde enerjisinin tükeneceği ve kapanacağı ifade ediliyor.

    VİKRAM, 2 EYLÜL'DE CHANDRAYAAN-2'DEN AYRILMIŞTI

    İçinde Pragyan' adı verilen bir gezginci yüzey aracını da taşıyan Vikram modülü, uydu ile Chandrayaan-2 keşif görevinin en önemli bileşenini oluşturuyordu.

    ISRO uzmanları, modülün irtibatı kaybetmesinin ardından Ay yüzeyine çarparak parçalanmış olabileceğinden endişe ediyordu.

    Vikram, 2 Eylül'de Ay'ın yörüngesinde bulunan Chandrayaan-2'den ayrılmıştı. Vikram'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde iki krater arasında kısmen düzlük olan bölgeye indirilmesi ve 100 milyon ton su içerdiği tahmin edilen kraterde inceleme yapması planlanıyordu.

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uydusavar silahla bir alçak yörüngede yer alan uydu vurduklarını açıkladı.
    © REUTERS / Francis Mascarenhas
    Hindistan Başbakanı: Uydu vurduk, artık uzay süper gücüyüz
    Chandrayaan-2, Hindistan'ın Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş denemesiydi. İniş başarılı olsaydı, Hindistan, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapan 4'üncü ülke olacaktı.

    Uydu, iniş ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, 22 Temmuz'da uzaya fırlatılmıştı. Hindistan 'Chandrayaan-1' uzay aracını 2008'de Ay'a göndermişti.

    2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başaran Hindistan, 2022'ye kadar uzaya insan göndermeyi planlanıyor.

    Etiketler:
    Chandrayaan-2, Ay, Hindistan
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