'Çeyrek yüzyılda bir ilk': Süper kütleli kara delik diyetini bozdu

Guardian gazetesinin Los Angeles'ta bulunan Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) gökbilimcilerine dayandırdığı haberine göre, galaksimizdeki bir süper kütleli kara delik 'alışılmış diyetinin dışına çıkarak' fazla miktarda maddeyi hızlı bir şekilde yutmaya başladı.

Hawaii'deki Keck Gözlemevi ve Avrupa Güney Gözlemevi'nin VLT teleskobu aracılığıyla 2003'ten bu yana yaptıkları gözlemlerde çekilmiş 13 binden fazla fotoğrafı karşılaştıran gökbilimciler, Sagittarius A* isimli süper kütleli kara deliğin parlayışında Mayıs ayından bu yana büyük bir artış tespit ettiklerini ifade etti.

UCLA'da görev yapan astronomi profesörü Andrea Ghez, "Süper kütleli kara delik üzerinde çalıştığımız son 24 yılda böyle bir şey görmemiştik. Genelikle oldukça sakin, zayıf, diyette olan bir kara delik. Böylesi bir ziyafet çekmesine neden olan şeyin ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Süper kütleli kara deliğin parlayışında Mayıs ayından bu yana büyük bir artış tespit edildi:

'Genelikle oldukça sakin, zayıf, diyette olan bir kara delik. Böylesi bir ziyafet çekmesine neden olan şeyin ne olduğunu bilmiyoruz' https://t.co/NSS15jtloM pic.twitter.com/aVWhFbUURx — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 15, 2019

​

Gökbilimciler Mayıs ayından bu yana Sagittarius A*'nın kurbanı olan maddenin ne olabileceğini ya da parlamasının kalıcı ya da geçici olup olmadığını söyleyemiyor.

Uzmanlar Sagittarius A*'nın yuttuğu maddenin, geçen yıl söz konusu kara deliğin yakınlarından geçen S0-2'den geliyor olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bilim insanlarına göre, Sagittarius A* bu yıldıza ait büyük miktardaki gazı kendine çekmiş, ancak gaz bu yıl kara deliğe ulaşmış olabilir. Bir diğer ihtimal ise, G2 isimli çift yıldızların kara deliğin yakınlarından 2014'te geçmesi sonucu Sagittarius A*'ya gaz kütlesi kaptırmış olması.

Bilim insanları, süper kütleli kara deliğin dünyadan 26 bin ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu, dolayısıyla gezegenimiz için bir tehlike oluşturmadığını kaydediyor.

New transmission from The Starset Society: Sagittarius A, the supermassive black hole at the center of our galaxy, has emitted a large burst of infrared radiation brighter than anything ever produced by that black hole. https://t.co/DMqgIfXaEr pic.twitter.com/716wcdt1Q0 — Orbitan (@The_Orbitan) September 10, 2019

​