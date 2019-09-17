Roscosmos, kozmonotların hayatta kalma kitine ateşli silahı yeniden dahil edebilir

Daha önce Federatsiya olarak bilinen Orel uzay aracı, alçak yörünge ve Ay’a kargo taşıma veya insanlı uçuş gerçekleştirme görevlerinde kullanılacak.
Mürettebat sayısı dörde kadar çıkabilecek araç, yörüngede otomatik uçuş modunda en fazla 30 gün, uzay istasyonu sistemi kapsamında da bir yıla kadar kalabilecek. Uzay aracının kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmesinde kullanılan tek uzay araçları olan Soyuz roketinin yerini alacak.
Rus kozmonotların Orel ile ilk uçuşlarının 2025 yılında gerçekleştirmesi planlanıyor.
Uzaya çıkan ilk insan olan Yuriy Gagarin’in yolculuğundan beri, kozmonotlara Makarov tabancası veriliyordu. Rus kozmonotlar Aleksey Leonov ve Pavel Belyaev, 1965 yılında acil bir iniş sonrasında karla kaplı bir ormanda iki gün geçirmek zorunda kaldıktan sonra, uçuşlarda özel bir üç namlulu tabanca verilmesine karar verilmişti. Kozmonotlar böylece, 1986-2006 yılları arasında uzay yolculuğuna çıkarken acil durumlarda kullanmak üzere TP-82 tabancasını da beraberlerinde götürmüştü. 2007 itibariyle de tabanca kullanımına son verilmişti.
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