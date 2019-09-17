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14:39 17 Eylül 2019
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    Yeni adlandırılan semender türü ‘dünyanın bilinen en büyük amfibik canlısı’ oldu

    © AFP 2019 /
    Bilim
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    Bilim insanları, dünyanın en büyük amfibi hayvanı (ham karada hem denizde yaşayan) olduğuna inanılan dev bir semender türünü adlandırdı.

    © AFP 2019 / -
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    İngiltere’deki Londra Zooloji Derneği ve Ulusal Tarih Müzesi’nden uzmanların 17 türe ait örnekler üzerinde yaptığı araştırma dev semenderlere ait yeni bir bilgiyi ortaya koydu.

    Daha önce tek bir türü olduğu düşünülen dev Çin semenderinin aslında üç ayrı genetik bağlantısı (linkaj) olduğu tespit edildi. Bu üç türün de ayrı bir tür olarak adlandırılmaya yetecek kadar genetik açıdan farklı olduğu kaydedildi.

    ​Yeni keşfedilen türlerden ikisine ‘Andrias davidianus’ ve ‘Andrias sligoi’ adı verildi, diğeri ise henüz adlandırılmadı.

    Semender
    © Fotoğraf : YouTube
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    74 yıllık bir numune olan ‘A. sligoi’ adlı türün üçü arasında en büyüğü olduğu kaydedildi.  

    Soyu tükenmekte olan dev Çin semenderleri 1.2 metreye kadar büyüyebiliyor. ‘A. sligoi’nin ise 1.8 metreye kadar büyüyebildiği belirtiliyor. Bu da bugün varolan 8 bin kadar amfibik hayvanın en büyüğü yapıyor.

    Londra Zooloji Derneği’nden Samuel Turvey, “Araştırmamız dev Çin semenderlerinin 2.4 ile 3.1 milyon yıl önce ayrıştığını ortaya koyuyor. Bu da Tibet Platosu’nun yükseldiği ve Çin’de dağ oluşumlarının yaşandığı döneme denk geliyor. Bu, dev semender popülasyonlarının izole olmasına ve farklı alanlarda ayrı türlere evrilmesine yol açmış olabilir” dedi.

    Semenderler yıllarca Çin’de yemek ve tıp sektöründe kullanıldı, bu da soylarının tükenme noktasına gelmesinde etkili oldu.

    Etiketler:
    Semender, Hayvan, Amfibi, İngiltere, Çin
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