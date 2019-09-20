Yeni Zelanda'da bir böcek türüne 'Frodo Baggins' adı verildi

Yüzüklerin Efendisi filminin de çekildiği bölgelerden biri olan Güney Adası’nda bulunan bir böcek türüne ‘Psylla frodobagginsi’ adı verildi. Böcek, aynı Frodo karakteri gibi diğer ‘akrabalarından’ daha küçük olduğu için bu ismin seçildiği belirtildi.

Araştırmacılar, “Psylla frodobagginsi, küçük boyutu, açık rengi ve kanatlarına eşitçe dağılan noktalar sayesinde çok kolay tanımlanabiliyor” dedi.

Söz konusu böcek, ağaçbitlerini inceleyen Francesco Martoni ve Karen Armstrong tarafından bulundu. Araştırmalar sırasında ayrıca 87 yıllık bir gizem de çözüldü.

‘Psylla frodobagginsi’ türünün yıllarca ‘Psylla apicalis’ adı verilen türle karıştırıldığını ortaya çıkaran bilim insanları, sanıldığının aksine pek çok değil sadece bu iki tür ağaçbitinin var olduğunu saptadı.

Yüzüklerin Efendisi karakterleri bilim dünyasına ilk kez esin vermiyor. 2013 yılında keşfedilen yeni yaban arısı türlerine; küçük, kısa ve iri olmaları nedeniyle hobbitlerden esinlenerek Bilbo, Frodo, Merry, Pippin ve Sam adı verilmişti.

New Zealand insect named after hobbit Frodo Baggins from Lord of the Rings https://t.co/EcTgjH9hyk — The Guardian (@guardian) September 20, 2019

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