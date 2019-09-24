Diyet uzmanları yaşlanmayı yavaşlatan gıdaları sıraladı

Farklı ülkelerdeki uzun ömürlü kişilerin yemek alışkanlıklarını detaylı bir şekilde inceleyen bilim insanları, yaşam süresinin doğrudan antioksidan içeren ürünlerin tüketimine bağlı olduğu sonucuna vardı.

Diyet uzmanları, farklı ülkelerdeki uzun yaşayan kişilerin yemek alışkanlıklarını detaylı bir şekilde araştırarak, vücuttaki DNA’yı yok eden ve hücrelerin ölümüne yol açan serbest radikallerle mücadele eden antioksidanları içeren gıdaların insan ömrünün süresi üzerinde doğrudan etkisi olduğunu tespit etti.

En çok antioksidan içeren gıdalardan birinin yeşil çay olduğuna dikkat çeken uzmanlar, metabolizma süreçlerinin katalizörü olan çayın her gün tüketilmesini öneriyor. Araştırmacılar, aralarında mutluluk duygusu ve sağlıklı ruh halinden sorumlu olan triptofan asidinin de bulunduğu 23 çeşit aminoasit içeren hurmanın da yeşil çaydan geri kalmadığını belirtiyor.

Ciltteki yenilenme süreçlerinde yer alan A vitamininin bolca bulunduğu yalancı iğde de araştırmanın başını çeken gıdalardan biri. Yaşlanmayı yavaşlatmak ve genç görünmek için yaban mersini ve domatesin de ağırlıklı olarak tüketilmesi gereken gıdaların arasında gösteriliyor.

Yaban mersininin hyaluronik asit oluşumunda yer alan manganez içerdiğine dikkat çeken uzmanlar, domateslerinse organizmayı kanser hücrelerinden koruyan likopen antioksidanını içerdiğini vurguluyor.

Doğal süt ve süt ürünlerinin de unutulmaması gerektiğini ifade eden araştırmacılar, bu gıdaların içerdiği aminoasit, vitamin, kalsiyum, selenyum, flor ve bakırın sağlıklı cilt ve saçlar için faydasına dikkat çekiyor ve genç görünmek isteyenlere diyetlerine peynir, katkısız yoğurt, kefir ve kımız gibi gıdaları dahil etmelerini öneriyor.