Diyet uzmanları yaşlanmayı yavaşlatan gıdaları sıraladı

En çok antioksidan içeren gıdalardan birinin yeşil çay olduğuna dikkat çeken uzmanlar, metabolizma süreçlerinin katalizörü olan çayın her gün tüketilmesini öneriyor. Araştırmacılar, aralarında mutluluk duygusu ve sağlıklı ruh halinden sorumlu olan triptofan asidinin de bulunduğu 23 çeşit aminoasit içeren hurmanın da yeşil çaydan geri kalmadığını belirtiyor.
Yaban mersininin hyaluronik asit oluşumunda yer alan manganez içerdiğine dikkat çeken uzmanlar, domateslerinse organizmayı kanser hücrelerinden koruyan likopen antioksidanını içerdiğini vurguluyor.
Doğal süt ve süt ürünlerinin de unutulmaması gerektiğini ifade eden araştırmacılar, bu gıdaların içerdiği aminoasit, vitamin, kalsiyum, selenyum, flor ve bakırın sağlıklı cilt ve saçlar için faydasına dikkat çekiyor ve genç görünmek isteyenlere diyetlerine peynir, katkısız yoğurt, kefir ve kımız gibi gıdaları dahil etmelerini öneriyor.
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