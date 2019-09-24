Araştırma: Kediler de sahipleriyle duygusal bağ kuruyor olabilir

ABD’deki Oregonn Devlet Üniversitesi’nden uzmanlar tarafından yürütülen araştırmada, 70 kadar yavru kediyle sahibi gözlendi. Her katılımcı kedisiyle bir odada iki dakika geçirdi, daha sonra orayı iki dakikalığına terk etti, son olarak iki dakika için tekrar odaya geri döndü.
Bu sırada kedilerin davranışlarını inceleyen araştırmacılar, kedilerin yüzde 64’ünün sahibiyle tekrar birleştiğinde daha az stres belirtisi gösterdiğini saptadı. Bakıcısı odaya dönen çoğu kedinin, sahibinin etrafında dolaştığını ve daha yakın temasta bulunduğu belirtildi.
İTİRAZLAR GELDİ: HESABA KATILMAYAN UNSURLAR VAR
Ancak araştırma bilim çevrelerinde itirazlarla karşılandı. İngiltere’deki Lincoln Üniversitesi’nde Veteriner Davranışsal Tıp alanında uzman olan Prof. Daniel Mills, araştırmanın bazı eksik unsurları olduğunu söyledi.
Nottingham Trent Üniversitesi’nden Dr. Lauren Finka da yetersizlik konusunda Mills’e katıldı. Finka, “Çocukların ve köpeklerin aksine kedilerin bakıcılarıyla güçlü ve güvenli bir ilişki geliştirmeye dair doğuştan gelen bir ihtiyaçları olması pek olasılık dahilinde değil. Bu daha çok kedilerin kişilikleri, daha önceki sosyallikleri ve bizim onlara nasıl baktığımızla ilgili” yorumunu yaptı.
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