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14:08 24 Eylül 2019
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    Dünyanın en ünlü kedileri

    Araştırma: Kediler de sahipleriyle duygusal bağ kuruyor olabilir

    © AP Photo / Richard Vogel
    Bilim
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    Soğuk, ilgisiz ve aksi olarak bilinseler de kedilerin onlara bakan kişilerle duygusal bağ kurduğu öne sürüldü. Ancak bilim dünyasından itirazlar da gecikmedi.

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    Bilim insanları araştırdı: Çok sayıda kedi sahiplenmek 'kedili deli kadın' olduğunuz anlamına gelmiyor
    Kedilerin de aynı köpekler ve çocukları gibi, onlara bakan kişilere duygusal açıdan bağlandığı belirtildi. Bilim insanlarının ‘güvenli bağlanma’ olarak adlandırdığı bu ilişkide, bakıcının varlığı kedilerin çevresini keşfetme konusunda güvenli, emin, sakin ve hissetmesine yardımcı oluyor.

    ABD’deki Oregonn Devlet Üniversitesi’nden uzmanlar tarafından yürütülen araştırmada, 70 kadar yavru kediyle sahibi gözlendi. Her katılımcı kedisiyle bir odada iki dakika geçirdi, daha sonra orayı iki dakikalığına terk etti, son olarak iki dakika için tekrar odaya geri döndü.

    Bu sırada kedilerin davranışlarını inceleyen araştırmacılar, kedilerin yüzde 64’ünün sahibiyle tekrar birleştiğinde daha az stres belirtisi gösterdiğini saptadı. Bakıcısı odaya dönen çoğu kedinin, sahibinin etrafında dolaştığını ve daha yakın temasta bulunduğu belirtildi.

    sahibi tarafından sevilen kedi
    © AFP 2019 / ATTILA KISBENEDEK
    Araştırmaya göre, kedi ve köpeklerle sadece 10 dakikalık etkileşim stres düzeyini düşürüyor
    Araştırmayı ‘Current Biology’ dergisi için kaleme alan uzmanlar, “Araştırma sayısının az olmasına rağmen, elimizdeki bulgular kedilerin sosyal biliş yeteneklerini hafife almış olabileceğimizi ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

    İTİRAZLAR GELDİ: HESABA KATILMAYAN UNSURLAR VAR

    Ancak araştırma bilim çevrelerinde itirazlarla karşılandı. İngiltere’deki Lincoln Üniversitesi’nde Veteriner Davranışsal Tıp alanında uzman olan Prof. Daniel Mills, araştırmanın bazı eksik unsurları olduğunu söyledi.

    sahibi tarafından sevilen kedi
    © AFP 2019 / ATTILA KISBENEDEK
    İşe sürekli geç kalan kadın, sorunun kaynağını buldu: Kedisi alarmı kapatıyor
    Mills, araştırmacıların diğer olası bağlanma tiplerini göz önünde bulundurmadığını ayrıca kedilerin sahipleri dışında yabancı kişilere karşı nasıl tepki vereceğinin hesaba katılmadığını belirtti. Mills, kedilerin belli bir kişi yerine genel olarak herhangi bir insanın varlığına yakınlık göstermiş olabileceğine dikkat çekti.

    Nottingham Trent Üniversitesi’nden Dr. Lauren Finka da yetersizlik konusunda Mills’e katıldı. Finka, “Çocukların ve köpeklerin aksine kedilerin bakıcılarıyla güçlü ve güvenli bir ilişki geliştirmeye dair doğuştan gelen bir ihtiyaçları olması pek olasılık dahilinde değil. Bu daha çok kedilerin kişilikleri, daha önceki sosyallikleri ve bizim onlara nasıl baktığımızla ilgili” yorumunu yaptı.

    Etiketler:
    duygusal bağ, bakıcı, Araştırma, Köpek, Kedi
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