Huawei ABD’ye bağımlılığın üstesinden geldi

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin 5G baz istasyonlarının üretiminde ABD menşeili parçalarının artık kullanmadığı ve önümüzdeki aydan itibaren seri üretime geçeceği bildirildi.

Reuters’in aktardığına göre Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, 5G baz istasyonlarının artık ABD menşeili parçaları kullanılmadan üretilebildiğini ve ekim ayıdan itibaren seri üretimlerine başlanacağını duyurdu.

Şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ren Zhengfei, Huawei’nin ağustos ve eylüldeki testleri başarılı bir şekilde tamamladığını ve yaklaşık olarak 5 bin Amerikan bileşenini yerlileriyle değiştirdiğini açıkladı.

Açıklamaya göre şirket yönetimi, önümüzdeki yıl telekomünikasyon ekipmanlarının satışlarında yüzde 2.5’lik artış bekliyor, diğer bir deyişle baz istasyonlarının sayısının 600 binden 1.5 milyona çıkarılması planlanıyor.

Huawei, ABD'nin Ticaret Savaşı'nda hedef aldığı şirketlerin başında geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmasını yasaklamıştı ve Huawei de bu kapsamda 'kara listeye' alınmıştı.

Huawei kurucusu Ren Zhengfei, geçen mayısta duyurulan yaptırımların ardından şirketin bu yılki zararının yaklaşık 30 milyar dolar olarak hesaplandığını ve kurumun 'yaşam ile ölüm arasında' bulunduğunu bildirmişti. Ancak geçen ağustos sonu Huawei başkanı, yaptırımların beklenenden çok daha az etkili olduğunu ve önceden verilen zarar rakamının abartılı olduğunu duyurdu.

Diğer yandan Avrupa, ABD’nin yaptırımlarını desteklemede pek te aceleci davranmıyor. Böylelikle Huawei Londra’da bir araştırma laboratuvarı açabilmişti. Norveç yönetimi de şirketin 5G ağlarının geliştirilmesine katılımını yasaklamamıştı.