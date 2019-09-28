Huawei ABD’ye bağımlılığın üstesinden geldi

Reuters’in aktardığına göre Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, 5G baz istasyonlarının artık ABD menşeili parçaları kullanılmadan üretilebildiğini ve ekim ayıdan itibaren seri üretimlerine başlanacağını duyurdu.
Açıklamaya göre şirket yönetimi, önümüzdeki yıl telekomünikasyon ekipmanlarının satışlarında yüzde 2.5’lik artış bekliyor, diğer bir deyişle baz istasyonlarının sayısının 600 binden 1.5 milyona çıkarılması planlanıyor.
Huawei, ABD'nin Ticaret Savaşı'nda hedef aldığı şirketlerin başında geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmasını yasaklamıştı ve Huawei de bu kapsamda 'kara listeye' alınmıştı.
Diğer yandan Avrupa, ABD’nin yaptırımlarını desteklemede pek te aceleci davranmıyor. Böylelikle Huawei Londra’da bir araştırma laboratuvarı açabilmişti. Norveç yönetimi de şirketin 5G ağlarının geliştirilmesine katılımını yasaklamamıştı.
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