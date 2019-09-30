Rus bilim insanlarından nano elmaslarla kanser öncesi belirtileri saptama yöntemi

Rusya’nın Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü'nden bilim insanları, patlama nano elmaslarının çeşitli biyolojik makromoleküller ile etkileşim sırasında gösterdiği optik özellikleri inceledi. Sonuçları Laser Physics Letters dergisinde yayınlanan araştırma iyileştirilmiş özelliklere sahip olan orijinal biyosensör üretimine katkı sağlayacak.

Patlama nano elmasları, patlayıcı maddelerin kullanımıyla yapılan alev sentez yöntemiyle elde edilmiş elmas kristal yapısına sahip olan karbon nanoyapılarıdır. Son yıllarda bilim insanları patlama nano elmaslarının biyolojik yapılar ve biyolojik makromoleküller ile etkileşimi konusunda aktif şekilde araştırma yürütüyor. Elde ettikleri sonuçlar tümör tedavisi, biyosensör ve biyouyumlu implant üretiminde kullanılıyor.

Biyolojik makromoleküller patlama nano elmasları ile etkileşim içine girdiğinde özellikleri önemli değişikliğe uğrar. Bu süreç, biyomedikal araştırmalar için çok önemli, çünkü yeni fizyolojik olarak aktif maddelerin üretiminde maddenin yapısı ile floresan özellikleri arasında karşılıklı bağın olması önemlidir.

NRNU MEPhI’den araştırmacı Yekaterina Boruleva, Sputnik’e yaptığı açıklamada NRNU MEPhI bilim insanlarının tıp için önemli olan porfirin, miyoglobin, triptofan ve DNA moleküllerinin 5 nanometre boyutunda olan nano elmaslarla etkileşim sürecini incelediğini belirtti.

Boruleva, ‘Yapılan araştırmalar, nano elmasların biyolojik makromoleküllerin floresan özelliklerini daha da güçlendirdiğini ortaya koydu’ ifadesini kullanarak bunun floresan özelliğe sahip olmayan nano elmasların biyolojik makromoleküllerdeki floresan bileşenlerin etkisini arttırdığını gösterdiğine dikkat çekti.

Önümüzdeki dönemde bilim insanları ilaç maddelerinin insan vücudunda ulaştırılması amacıyla albumin nano parçacıklarından biyosensör prototipini geliştirmeyi planlıyor. Ayrıca erken dönem kanser ve kanser öncesi belirtilerin saptanması için patlama nano elmaslarının temelinde biyosensör prototipi üzerinde çalışılacak.