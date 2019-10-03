BAE'nin ilk astronotu dünyaya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevlerini tamamlayan astronotlar Soyuz MS-12 iniş kapsülü ile Kazakistan bozkırına iniş yaptı.
© AFP 2019 / VYACHESLAV OSELEDKO
El Mansuri, Soyuz MS-15 insanlı uzay aracı ile 25 Eylül’de Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılmıştı.
Uzayda bir hafta kalan El Mansuri, bir dizi deney gerçekleştirdikten sonra dünyaya döndü. Üç astronot kapsülden çıkarılarak ön kontrollerin ardından dinlenmeleri için götürüldü.
Kapsülden çıkarılan BAE'nin ilk astronotu 35 yaşındaki Mansuri, ülkesinin bayrağına sarılıp gülümseyerek uzaklaştı.
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