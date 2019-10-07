2019 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2019 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, William Kaelin Jr, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg Semenza'nın oldu.

Bilim insanları William G. Kaelin Jr (ABD), Sir Peter J. Ratcliffe (İngiltere) ve Gregg L. Semenza (ABD), 'hücrelerin oksijen kullanılabilirliğini nasıl algıladıkları ve buna nasıl adapte oldukları' konusundaki çalışmalarıyla Fizyoloji/Tıp Alanında Nobel Ödülü'ne layık görüldüğü açıklandı.

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The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019

Oksijenin temel faydaları çok uzun süredir biliniyor, ancak hücrelerin oksijen seviyesindeki değişimlere nasıl uyum sağladığı anlaşılamamıştı.

Oksijenin algılanması pek çok hastalığın merkezinde bulunuyor. Nobel Ödülü'ne layık görülen bu çalışma sayesinde kanser ve anemi gibi pek çok hastalıkla mücadelede yeni stratejiler geliştirilmesi umuluyor.

Nobel Ödül Komitesi'nden yapılan açıklamada, "William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza, farklı oksijen seviyelerine yanıt olarak genlerin aktivitesini düzenleyen moleküler işleyişi tanımladı" denildi.

Harvard Üniversitesi’nde onkoloji profesörü olan Kaelin Jr., ‘tümör baskılayıcı proteinler’ üzerinde yaptığı çalışmalarla biliniyor. John Hopkins Üniversitesi’nde yine onkoloji alanında çalışan Semenza da ‘kanser hücrelerinin oksijensiz ortamlara adapte olmasını sağlayan HIF-1’i (hipoksiye bağlı faktörler)’ keşfetmesiyle tanınıyor.

Oxford Üniversitesi’nde moleküler biyolog olan Ratcliffe ise ‘hipoksiye hücresel reaksiyonlar’ alanında araştırma yapıyor.

Bu alandaki ödül, her yıl dağıtılan Nobellerin ilki. Bu hafta boyunca Fizik, Kimya, Barış ve Edebiyat alanında ödül alanlar açıklanacak. Nobel Barış Ödülü dışındaki tüm ödüller 10 Aralık’ta İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törenle sahiplerine verilecek.