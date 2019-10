Bilim insanları, ultra yüksek enerjili kozmik ışınların doğasını anlamaya bir adım daha yaklaştı

Konuyla ilgili bilgi, ‘Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment’ (Fizik Araştırmaları Bölüm A’da Nükleer Araçlar ve Yöntemler: Hızlandırıcılar, Spektometreler, Dedektörler ve İlgili Donanım’) başlıklı makalede verildi.

Gözlemevinde şimdilerde Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi, İrkutsk Üniversitesi, Altay Devlet Üniversitesi ve Rusya ile Almanya’nın önde gelen başka üniversitelerden bilim insanları bulunuyor. Bilim insanları TAIGA gözlemevinin iki tesisinde, TAIGA-HiSCORE dedektör istasyonları ve yeni TAIGA-IACT teleskoplarında bir dizi yeni deneye hazırlanıyor.

TAIGA’nın Baykal Gölü’nün güney kıyısından 50 kilometre uzakta, gamma ışınlarının oluşturduğu hava duşlarını kayıt altına alan yeni hibrit teknolojili eşsiz bir kompleksi bulunuyor. Bu kompleks, kozmik ışınlanma gerçekleştiğinde atmosferde oluşan hava duşlarının tüm temel bileşenlerini kayıt altına alabiliyor.

Moskova Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi Nükleer Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’nden İgor Yaşin, “Bugün kompleks kurulum aşamasında. İçerisindeki dedektör sayısı ve kayıt alanları artıyor. Gerçekleşen olaylarla ilgili kayıt, işleme ve analiz metodları geliştiriliyor” açıklamasında bulundu.

Yaşin’e göre, yakın gelecekte üçüncü bir teleskopun montajının yapılması ve TAIGA-HiSCORE dedektör istasyon sayısının bir kilometre karelik alanda 120’ye kadar çıkarılması planlanıyor.

Kozmik ışınlanmalarla ilgili olanlar, modern bilimin en önemli bilinmezlerinden biri. Bu ışınlanmalarla ilgili tahminlerde bulunarak insanlığın yeni yüksek enerji kaynakları üretimine yaklaşması mümkün.

Bilim insanları bir dizi özgün gelişmenin sonucunda gama ışınlarının oluşum ve yayılım süreçlerini araştırmayı, bunun sonucunda da tüm dünyadan bilim insanlarının peşinde olduğu gizemli karanlık maddenin parçacıklarını bulmayı umuyor.