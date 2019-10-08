iPhone'larda yeni dönem

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 14 ile iPhone kullanıcılarına pek çok yenilik sunulacak. Bunlardan en dikkat çekeni ise ekranın ikiye ayrılması.

Kullanıcıların hayatına 19 Eylül'de giren iOS 13'ün üzerinden henüz üç hafta geçmiş olmasına rağmen iOS 14'ten yeni bilgiler gelmeye başladı.

Apple'ın iOS 14'ü 2020'nin eylül ayında kullanıma sürmesi bekleniyor.

iOS 14'ün en dikkat çeken özelliği ise ikiye bölünebilen ekran olacak.

Birden fazla sekmede aynı anda işlem yapmayı tercih edenleri sevindirecek olan bu özellik ile tek ekran ile iki farklı platform aynı anda kontrol edilebilecek. Örneğin söz konusu özellik sayesinde bir yandan elektronik posta yazabilecek ve aynı anda internet sayfalarına göz atabilecek.

iOS 14 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK?

Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek.

iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri ise şöyle: