Uzayda bir ilk: 3 boyutlu yazıcıyla et üretildi

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki, inekten alınan hücrelerin üç boyutlu yazıcıyla çoğaltılması yoluyla ilk kez et üretildi.

Bir inekten alınarak deney tüpü içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen et hücreleri Rus kozmonotlar tarafından üç boyutlu yazıcıdan çıkarılarak et haline getirildi.

Aleph Farms adlı İsrailli şirketin ineklerden aldığı hücreler 25 Eylül'de Soyuz MS-15 uzay aracıyla Kazakistan'dan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.

Yaklaşık 400 kilometrelik yolculuktan sonra istasyona ulaşan hücreler, burada Rus kozmonotlar tarafından, 3D Bioprinting Solutions adlı Rus şirketinin ürettiği manyetik yazıcıyla kas dokusuna (et) dönüştürüldü.

In a joint experiment on #InternationalSpaceStation, we successfully produced #cultivatedmeat regardless to the availability of land and local water resources. This is one milestone towards promising sustainable food anywhere! https://t.co/COZTXXNNSF — Aleph Farms (@AlephFarms) October 7, 2019

Şirket, dünyanın her yerinde ‘doğal kaynaklar’ olmadan da et üretimi yapılabileceğini kanıtladıklarını söyledi.Şirketten yapılan açıklamada, “Uzayda, bir kilo biftek üretmek için gereken 10-15 bin litre suya sahip değiliz” denildi.

Bu yöntemin özellikle tarıma elverişli olmayan bölgelerde et üretimi için bir çözüm olabileceği belirtiliyor. Ayrıca laboratuvar koşullarında et üretimi, hiçbir hayvanın ölmesini gerektirmediği için hayvanseverler tarafından da destekleniyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda daha önce 2015 yılında yapay ortamda marul üretilmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA da Mars koşullarında patates yetiştirmeyi başardıklarını açıklamıştı.