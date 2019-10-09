2019 Nobel Kimya Ödülü de sahibini buldu

2019 Nobel Tıp Veya Fizyoloji ile Fizik ödüllerinin ardından Kimya dalının kazananları da belli oldu. Bilim insanları John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoşino 'lityum iyon pillerinin gelişimine katkıda bulundukları' için Nobel Kimya Ödülü'nü aldı.

Öte yandan 97 yaşındaki ABD'li profesör Goodenough, Nobel kazanan en yaşlı isim oldu.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

Lityum iyon piller yeniden şarj edilebiliyor; akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar gibi birçok elektronik alette kullanılıyor.