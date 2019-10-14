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04:36 14 Ekim 2019
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    Ay'ın Güney Kutbu görüntüsü.

    Bilim insanları Ay'daki buzun milyarlarca yıllık olabileceğini söyledi

    © Fotoğraf: NASA's Goddard Space Flight Center
    Bilim
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    Ay’daki buzullarla ilgili yapılan yeni araştırma, uzun süreli insanlı ay görevlerinin önünü açabilir. Bilim insanları, Ay’daki buzun milyarlarca yıllık olduğunu ortaya koyuyor.

    Venezüella'da Süper Ay
    © AFP 2019 / Yuri Cortez
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    Aya uzun süreli insanlı görevler için önemli bir adım, bir su kaynağının bulunması olacak. Eğer ayda bir su kaynağı bulunursa, astronotlar Ay’a seyahatlerinde yanlarına büyük miktarlarda su taşımak zorunda kalmayacakları için çok daha uzun süre görevde kalabilecekler.

    Son araştırmalar, Ay’ın kutup bölgelerine yakın kraterlerde donmuş su olabileceğini ve ayın yüzeyinde dolaşan çok az miktarda su olabileceğini ileri sürüyor. Ancak bilim insanları bu suyun kaynak suyu olup olmadığından henüz emin değil; bu nedenle suyun nerede bulunabileceğini tahmin etmek zor.

    Webtekno'nun aktardığına göre yeni bir çalışma, Ay suyunun yaşını ve kökenini araştırdı ve farklı kaynaklara sahip olabileceğini buldu.

    Bazı buz birikintileri milyarlarca yıllık iken, bazı sular ise henüz yeni oluşmaya başlamış durumda. Bilim insanları, suyun bulunduğu güney kutbuna yakın kraterlere bakmak için Ay Keşif Aracı Orbiter’in verilerini kullandılar.

    Bu kraterlerin yaşını analiz ettiler ve içlerindeki buzun 3.1 milyar yıldan daha eski olabileceğini buldular. Buzun yaşı için daha fazla kanıt, kraterlerin zemininde yer alan birikintilerden elde ediliyor.

    ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri 'Starship' adlı roketin tanıtımını gerçekleştirdi.
    © REUTERS / Callaghan O'Hare
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    Araştırmacılar, ayrıca derinliklerini analiz ederek birikintilerin yaşı hakkında daha fazla ipucu aradı. Analiz edilen birikintilerin çoğu gerçekten çok eski görünüyordu ancak daha yeni olduğu anlaşılan ve daha keskin kenarlara sahip bazı küçük kraterlerde de tortular mevcuttu. Brown Üniversitesi’nden araştırmacı Ariel Deutsch, "Bu bizim için bir sürpriz oldu. Daha önce birikintilerde hiç buz gözlemi yapılmamıştı" açıklamasını yaptı.

    Bu bulgular, kaynakların kullanılabilirliğini belirleyerek gelecekteki insanlı ay görevlerine yardımcı olabilir. Araştırmanın ortak yazarı Profesör Jim Head, "İnsanları uzun süreli keşifler için Ay’a geri göndermeyi düşündüğümüzde, orada hangi kaynaklara güvenebileceğimizi bilmemiz gerekiyor ve şu an da maalesef bilemiyoruz. Bunun gibi çalışmalar, bu soruları cevaplamak için nereye gitmemiz gerektiği konusunda tahminlerde bulunmamıza yardımcı oluyor" dedi.

    Ay’da yeteri kadar su varsa ve erişmesi mümkün olursa gelecek araştırmacılar bu suyu içme suyu olarak kullanabilir, roket yakıtı yapabilir ya da nefes almak için oksijene ve hidrojene ayrıştırabilir.

     

    Etiketler:
    Araştırma, buz, Bilim insanları, Ay
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