Bilim insanları, 12 milyar yıllık sinyalleri yakalamaya çalışıyor

Webtekno'nun aktardığına göre LOFAR Reionisation Key Science Projesi’nin baş araştırmacısı olan Leon Koopmans ve ekibi, gizemli sinyali aramak için teleskopları kullanıyor. Koopmans, "Nötr hidrojenin var olduğunu biliyoruz. Bu yüzden nötr hidrojen sinyali de orada bir yerde olmalı" dedi.
Dünyanın her yerinden ekipler, evrenin gizemli dönemlerinden bilgiler taşıyacak bu 'habercileri' avlamaya çalışıyor. Yaklaşık 500 milyon yıllık bu dönemde, evrenin karanlık madde ve karanlık enerjiden oluştuğu düşünülüyor. Nötr hidrojen atomlarından gelen sinyalleri tespit etmeyi ve deşifre etmeyi başaranların, evrenimizin bileşenlerinin zamanına ve kökenlerine ışık tutmaları ve bilim tarihine damga vurmaları bekleniyor.
Bilim insanları, nötr hidrojen sinyalinin kozmik şafağın yeniden inşası için faydalı olabileceğini öne sürmelerinden bu yana onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen, sinyale dair elimizde çok az delil bulunmakta.
2012 yılında inşa edilen LOFAR dışında, Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İsveç ve İrlanda'da tarama gerçekleştiren küçük antenler ve 2012’de tamamlanan Batı Avustralya’daki Murchison Widefield Array da (MWA) var. MWA’da nötr hidrojen sinyalini tespit etmek için EDGES isimli teknoloji kullanılıyor.
2020’lerin sonunda 'tüm teleskopların annesi' olarak isimlendirilen Kare Kilometre Dizisi’nin (SKA) faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu teleskop Güney Afrika ve Avustralya’daki milyonlarca radyo anteninden oluşan kıtalararası bir gözlemevi olacağı için gizemli dönemi araştırmak için en büyük araçlardan biri olabilir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)